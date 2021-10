Como parte de la campaña de la que será su última Teletón, Mario Kreutzberger, tuvo una visita a la radio ADN, donde también aprovechó un tiempo para conversar de fútbol con Aldo Schiappacasse, donde hizo un análisis de lo que está pasando con la selección chilena.

"Voy a dar una opinión que normalmente no doy. Siempre le echan la culpa a los entrenadores, pero yo creo que no tenemos problemas de técnicos, nosotros necesitamos sacar una nueva camada de jugadores y para eso apareció este joven que sí pertenece a la nueva camada”, destaca Don Francisco.

El animador se refería a la aparición en las últimas fechas de Ben Brereton, quien marcó dos tantos en la última fecha triple de Eliminatorias, lo que lo dejó como una de las grandes nuevas figuras del equipo de Martín Lasarte.

"Ben Brereton ya se ganó su lugar, al igual que otros jugadores como Erick Pulgar, pero supe que está lesionado. Ellos son importantes”, cuenta el animador.

Pese a esto, Kreutzberger asegura que quedó conforme con el alza que tuvo la selección chilena en los dos últimos partidos por las Eliminatorias, ya que antes se anduvo perdiendo el camino.

"En los últimos dos partidos Chile jugó como jugaba antes, porque los partidos anteriores no jugó como jugaba, no sé por qué. Pero no atacaban, solamente se defendían", finaliza.



