Cuando se dio la formación de Chile ante Venezuela, se desató la sorpresa en el medio y los hinchas: Diego Valdés era el encargado de reemplazar a Charles Aránguiz pese a venir de actuaciones bajas y muchas críticas, justo en un partido muy bravo donde la Roja estaba obligada a ganar transitando por la delgada línea entre meterse nuevamente en la pelea o quedar colgando de un hilo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Y la apuesta fue un éxito, por lo que Martín Lasarte sacó pecho y explicó por qué lo hizo. “Otros pensaban que jugaban otros en vez de Diego Valdés. La ausencia de Charles Aránguiz demandaba un análisis más profundo de las características de los jugadores que lo podían suplir. Diego estuvo en primera línea y, para mí, hizo un partido fantástico. Lo quiero destacar, era difícil y cumplió a rajatabla, muy cerca de lo máximo. Estamos muy contentos por él. Cuando las tres primeras preguntas están referidas a la misma persona, es por algo muy malo o muy bueno. Y creo que fue muy bueno, no da para seguir”, comentó Machete.

Analizando los triunfos ante Paraguay y Venezuela, el DT de Chile dijo que “hay una comunión muy importante entre todos los estamentos que formamos este grupo, jugadores, funcionarios, prensa, gerencias, cuerpo técnico. Esas cosas para muchos no son importantes, para mí son fundamentales. Eso se nota. Se nota una cierta versatilidad del equipo, que no sólo puede jugar de una manera, como lo hizo con Paraguay. Hoy no estuvo Charles, la cuestión física, el juego de Venezuela hacía pensar que en algún momento se nos presentaran situaciones como la del tercer gol cuando ya fuéramos en ventaja. No es para tirar campanas al vuelo, pero nos ponemos en carrera, tenemos vida, esperanza, ilusión. Sigue siendo difícil, pero lo miramos con otros ojos ya”.

¿Es un tapabocas? “No, nada que ver, no entro en hablar de eso. Cada uno hace su trabajo, si lo hacen todos con respeto podemos estar de acuerdo o no. Sólo quiero hacer lo mejor posible mi trabajo y lograr los objetivos trazados”, resaltó el uruguayo.

“Los dos partidos de local por resultado, por la forma, por la diferencia de juego, se jugaron distintos ambos partidos. Desde ese lugar estamos contentos. Lo del perfecto hubieran sido nueve puntos, no siete. En el segundo escalón eran siete pero no pudimos redondear ante Perú. Pero bueno, si hay algo que tiene la Eliminatoria, y no lo descubro yo, es que cada vez que pasa una serie de partidos, más ahora que fueron tres, las cosas se modifican. Un equipo que ganó siete o seis en la pasada anterior, ahora sólo marcó uno. Hay mucha tela que cortar, yo también tengo premura y la entiendo, pero nos debemos asentar y no dejar pasar las oportunidades”, abundó.

Martín Lasarte revive junto a Chile en las Eliminatorias. | Foto: Agencia Uno

Otro punto que Lasarte quiso marcar fue la táctica fija. “Érick (Pulgar) hizo un gran partido, tuvimos miedo que lo expulsaran y por eso salió. Hizo un partido fantástico. Fue la consecuencia de una serie de situaciones de balón parado, otro aspecto que sumo. Esto lo digo con conocimiento de causa: di charlas acá en Chile sobre el juego aéreo y está postergado. Es un elemento más, no el único, pero hoy encaminó el partido la pelota quieta. Me quedo muy contento”, analizó.

Finalmente, el entrenador de la selección chilena quiso enviar un mensaje al público. “Volvimos a vivir una fiesta. El fútbol es con gente, esto está empezando a cambiar por suerte. Hablaba de comunión y no puse al público y debí hacerlo. No pasa en todos lados cómo se comunican los jugadores con la gente. En estos dos partidos la gente nos dio y nosotros les pudimos dar, chapeau para la gente, de verdad”, remató.