El ex defensa de la selección chilena, Rafael Olarra, anticipó el partido de este jueves frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Este jueves la selección chilena se enfrenta a Venezuela por la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

El técnico Martín Lasarte tendrá que realizar algunos cambios respecto al equipo que venció a Paraguay, pues Charles Aránguiz estará impedido de jugar debido a su expulsión en San Carlos de Apoquindo.

En la previa, el ex seleccionado nacional, Rafael Olarra, afirmó que el esquema de la Roja debiera ser aún más ofensivo ante la vinotinto, y apuesta por incluir a Diego Valdés en lugar del Príncipe.

"Conozco su trabajo y me gustaría que Charles fuera reemplazado por alguien más ofensivo, o que tenga más herramientas ofensivas. Y en ese caso, como lo ha puesto también, me gustaría ver a Diego Valdés por Aránguiz, con Erick Pulgar manteniendo el equilibrio y Arturo Vidal como un jugador que se sume en ofensiva", señaló el ex Audax Italiano en la Redgoleta.

Además, se las juega por Felipe Mora en ataque: "Me gustaría jugar con tres en el ataque, con Sánchez, Mora y Brereton, y desde atrás lo que puedan hacer Vidal y Valdés. Con esos cinco jugadores podemos tener un peso ofensivo que preocupe a Venezuela y los mantenga cerca de su propio arco".

Sobre la actitud del equipo en el campo, comento: "Confío mucho en lo que vi contra Paraguay. Lo de Perú no me gustaría que se repitiera, pero ante Paraguay vimos las ganas, un equipo lejos de su arco. Cuando le tocó a Maripán y Paulo Díaz, y después Roco, ellos hicieron mucho porque el partido se diera de esa forma".

"Al revés de otros partidos donde veíamos una defensa muy metida atrás y muy metido el equipo. Eso dificultaba todo, ponía muy lejos a Alexis y a Ben del arco rival. Ahora dimos pasos hacia adelante en ese juego y eso favorece al mediocampo, que es donde se ganan los partidos, y también a la posibilidad de darle un poquito más de vértigo a las posibilidades de gol", finalizó.

