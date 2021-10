La última vez que Patricio Loustau se cruzó con la selección chilena fue en la última Copa América, cuando la Roja perdió ante Brasil por los cuartos de final, con polémica justo con el juez del partido, donde Arturo Vidal terminaría llamándolo payaso.

“En un partido como este necesitas un árbitro que use pantalones, que sea justo y que no quiera ser el payaso del partido. Si hay un árbitro que no te deja jugar, que detiene el juego todo el tiempo, y cree que es la estrella del espectáculo, entonces es muy difícil”, fueron las palabras del "King" en ese momento.

Si bien después costaría una multa de parte de la Conmebol por 15 mil dólares por sus quemantes declaraciones, ahora se volverán a ver las caras por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

La última vez que se vieron las caras fue en los cuartos de final de la Copa América

Todo, porque el juez argentino fue designado para el duelo donde la Roja visitará a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, programado para el próximo 11 de noviembre.

Loustau será acompañado por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky, Maximiliano del Yesso y Nicolás Lamolina. Mientras como jefe del VAR aparecen el peruano Víctor Carrillo y el ecuatoriano Christian Lescano, según publica el blog "Árbitro Internacional".

El duelo será fundamental para la Roja en su camino de seguir con vida en las Eliminatorias, ya que se encuentra en el sexto lugar con 13 puntos, a tres unidades de la zona de repechaje, mientras que Paraguay espera en el octavo puesto con 12 unidades.



