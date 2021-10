El nuevo jugador mimado por los hinchas de la selección chilena es el delantero Ben Brereton Díaz, quien respondió al cariño en la cancha, haciendo goles, porque le anotó a Paraguay y Venezuela por las eliminatorias.

El artillero de Blackburn Rovers, sin embargo, había sido criticado por su forma de jugar, con Rafael Olarra llevando la batuta en dicho ámbito, pero ahora el ex defender de la Roja se saca el sombrero para hablar del chileno-inglés.

En contacto con RedGol, el Flaco indicó que no quiere armar polémicas, sino que dio su punto de vista técnico, debido a que lo que busca es el buen desarrollo del balompié nacional.

"A mí me interesa que a la selección le vaya bien, que el fútbol chileno progrese, me interese que los jugadores tomen su mejor nivel, yo no estoy en la disputa sobre si uno tiene que estar o no, por atributos no futbolísticos. El fútbol a mí me llena, yo estuvo 20 años adentro, y lo que digo no es para quedar bien con unos y mal con otros, yo digo lo que voy sintiendo en virtud de lo mejor para Chile", dijo de entrada el zurdo.

Brereton gritando su gol en San Carlos - AgenciaUno

Luego, fue más claro para hablar de Brereton, señalando que es un buen futbolista, aunque bajo su punto de vista debe seguir creciendo, debido a su juventud.

"Lo de Ben lo tomo como algo con quien la gente está aferrada, lo encuentro un muy buen jugador, es un futbolista que le entregó algo distinto a la selección, y que hay que seguir fortaleciéndolo. El mismo Lasarte dice que es un jugador joven, que está en una etapa de entender qué es lo que está haciendo en Chile. Es súper positivo su crecimiento. Ojalá siga haciendo goles, que es lo mejor que le pueda pasar a la selección", expresó.

Ben Brereton en la cancha le tapó la boca a sus críticas y en ella misma espera seguir respondiendo en el duro camino al Mundial de Qatar 2022.