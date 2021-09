Tras la citación entregada por Martín Lasarte para la selección chilena en la próxima fecha triple de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, se ha comenzado analizar el listado, teniendo en cuenta los partidos ante Perú, Paraguay y Venezuela.

Es por esto que, el analista de Redgol en La Clave, Cristián Basaure destaca los nombres que fueron anunciados pero siente que se quedó en el tintero Leonardo Gil, por la gran campaña que está haciendo en Colo Colo.

"A mí Pablito Galdames me encanta, pero no está teniendo continuidad en Italia. Erick Pulgar incuestionable. Jean Meneses es un jugador con toda la confianza de Lasarte y ha cumplido. Pero entre Valdés y Galdames está la posibilidad que se le tendría que haber dado a Leo Gil", cuenta el ex futbolista.

Más allá que es el hombre del momento en el fútbol chileno, Basaure apela a las características que tiene el jugador y que podrían haber sido una ventaja para la fecha triple.

"No es para la tribuna, lo vengo diciendo hace rato, creo que se lo ganó con creces. Tiene elementos diferenciadores. ¿Por qué Gil? Puede jugar como interior, como enlace incluso, detrás de los atacantes. Tiene gol en pelota parada, cuestión que Chile no tiene y el más cercano es Alexis Sánchez. Arturo Vidal intenta pero no es su gran virtud, remate de fuera distancia sí, el gol que el hizo a Perú, es el goleador de las Eliminatorias. Pero en pelota parada Leo Gil puede dar un elemento diferenciador que me parece que quizás pedía que fuera nominado ahora y es una sorpresa que no esté", destaca.

El próximo 7 de octubre se comenzará a jugar una nueva ronda de las Eliminatorias, donde Chile tendrá la difícil misión de visitar a Perú, en Lima.

ver también Esta es la nómina de Chile contra Perú, Paraguay y Venezuela

Recuerda que en octubre podrás ver la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde un dispositivo conectado a internet fijo o wifi, en territorio nacional, para disfrutar de la mejor imagen y sonido.