El ex goleador de la selección chilena, Carlos Caszely, considera que Leonardo Gil, de Colo Colo, es imprescindible en la Roja. Además, anticipó el partido ante Perú por las Eliminatorias a Qatar 2022.

Caszely insiste con Gil en la Roja: "No tenemos ese volante que recupere balones, lance pelotazos y tiros libres"

Este jueves la selección chilena se enfrenta a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

En la previa, el ex goleador de la Roja, Carlos Caszely, insistió en que el volante de Colo Colo, Leonardo Gil, debió ser convocado por Martín Lasarte.

El Chino Caszely considera que el mediocampista nacido en Argentina podría entregar variantes que no están presentes actualmente en el equipo.

"Yo hace más de seis meses que vengo diciendo que Gil es un hombre de selección. Chile no tiene un hombre que lance tiros libres, Gil lo hace. Aparte de Aránguiz, Chile no tiene un mediocampista que vaya atrás recupere balones y lance pelotazos, y que además meta un cambio de 30 o 40 metros", señaló el ex futbolista.

En esa línea, relativizó la afirmación de que a Chile le hacen falta goleadores: "No hay un mediocampista que haga jugar a los delanteros. Lo que Chile necesita es un creador. No sacas nada con tener un goleador si no le llega un pase gol".

Sobre el partido de este jueves, anticipó: "Para los dos equipos es decisivo, porque si gana Perú se nos arranca 4 puntos, y después viene Paraguay que va a ser muy complicado. Sabiendo que en este partido no va a estar Vidal y que Alexis viene sin jugar, entonces va a ser más complicado para nosotros".

"No nos engañemos, porque si no logramos rescatar puntos frente a Perú, sabemos que Paraguay se refugia bien atrás y hay que tener cuidado con Venezuela", finalizó.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.