Ignacio Bahamondes dio vuelta la página de su duro debut y está más que listo para volver a ver acción en el UFC. Este sábado el luchador chileno regresa al octágono para enfrentar a Roosevelt Roberts buscando su primer triunfo en la compañía más importante de artes marciales mixtas.

El oriundo de San Ramón sube una vez más a la jaula tras caer en el estreno ante John Makdessi en una pelea muy pareja, algo que no quiere repetir. De hecho, el criollo tiene claro que debe mostrar más para hacerse un nombre. "Toda la gente que me conoce sabe que cada vez que he perdido he vuelto un competidor mejor, mucho más completo y esta no será la excepción", lanzó al sitio oficial del Ultimate Fighting Championship.

Bahamondes no anda con cosas y hasta señaló que este fin de semana los fanáticos lo tendrán en su nivel más alto. "Creo que están a punto de ver mi mejor versión en el octágono, así que no se lo pierdan".

Ignacio Bahamondes busca su primer triunfo en el UFC este fin de semana. Foto: Getty Images

"Siempre me he enfocado en ser el mejor peleador de artes marciales mixtas. Siempre quiero mejorar mis patadas, mi lucha, mis rodillas. Para esta pelea hemos trabajado en el boxeo y lucha con los mejores, tenemos un campamento completo y somos capaces de llevar la pelea a donde queramos para terminarla", agregó.

Bahamondes también se refirió a Roberts, que intentará hacer lo propio para llevarse el triunfo. "Estoy seguro que vendrá como yo, con hambre. Vamos a salir duro, pero veremos si puede sostenerlo por más de dos rounds. Nosotros traemos el fuego y el calor, no sé si pueda soportar a un latino".

Finalmente, el Jaula reconoció que está buscando pulirse cada vez más. "Siempre quiero estar mejorando, aún cuando gano soy crítico conmigo mismo. También mi equipo. No estaré donde me digan que lo hago bien o soy el mejor, siempre quiero potenciarme. Miro mis primeras peleas y me da vergüenza pelear así, pero es parte del proceso. Los errores marcan la persona que eres, las cosas pasan por algo".