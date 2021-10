Rennes vs PSG | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING al equipo de Lionel Messi en la Ligue 1

El PSG de Lionel Messi no quiere ceder terreno en la lucha por reconquistar la Ligue 1 e irá con lo mejor en su visita a Rennes, por la 9° fecha.

Después del triunfo ante Manchester City por la Champions League, donde Lionel Messi anotó su primer gol con la camiseta de los franceses, el equipo continúa ahora su acción en el fútbol galo, donde de momento son muy cómodos lideres, gracias a sus ocho triunfos en igual cantidad de partidos jugados. Con 24 unidades, ya le sacan 6 puntos de ventaja al segundo Lens, que ya disputó su partido en esta jornada. De ganar, se escaparían a 9 puntos.

Pese a la gran ventaja que ya acumulan en la Ligue 1, Mauricio Pochettino no se guardará nada y viajará con lo mejor a su disposición para el encuentro ante Rennes. Entre los convocados a este encuentro, nuevamente no estará Sergio Ramos. El español que llegó como uno de los refuerzos galácticos del PSG, aún no está en óptimas condiciones para regresar a las canchas, aunque se espera que ya pueda hacerlo el 15 de octubre ante Angers.

Keylor Navas, quien fue suplente de Gianluigi Donnarumma en el último encuentro ante Manchester City, podría volver a pararse bajo los tres palos en el partido ante Rennes.

Día y hora: ¿Cuándo juega Rennes vs PSG?



Rennes vs PSG jugarán el día domingo 3 de octubre a las 8:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Rennes vs PSG?



El partido entre Rennes y PSG será transmitido por ESPN (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también United empata ante Everton con Cristiano apenas 34 minutos

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Rennes vs PSG?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de ESPN Play y Star Plus.