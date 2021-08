Este sábado se vivirá una jornada especial en el futbol europeo, Manuel Pellegrini volverá a enfrentar a The Special One, esta vez, será por un amistoso de pretemporada.

Real Betis vs AS Roma | Ver EN VIVO ONLINE y por TV el amistoso entre los equipos de Pellegrini y Mou

Se viene una jornada cargada de amistosos de gran nivel en Europa. Distintos clubes del viejo continente continúan con su preparación de cara a la próxima temporada del futbol europeo, bajo ese contexto, el Real Betis recibirá la visita de la AS Roma en un partidazo en el Benito Villamarín.

Duelo que tiene un gran atractivo fuera de la cancha, Manuel Pellegrini nuevamente enfrentará a José Mourinho, duelo que tiene una larga data de desencuentros entre ambos técnicos y que este sábado vivirá un nuevo episodio, aunque esta vez en un duelo de carácter amistoso.

Real Betis espera llegar de la mejor manera posible a este inicio de temporada en La Liga, el cuadro bético tendrá además un 2021 cargado de futbol con participación en la UEFA Europa League. El último partido amistoso que protagonizaron fue frente al Almería, duelo que terminaría con victoria por 2-1 del cuadro de la 2° División de España.

Para este encuentro se espera que Claudio Bravo pueda al menos ser alternativas en el cuadro del Ingeniero, el portero nacional se incorporó hace unos días al entrenamiento de los verdolagas y espera sumar sus primeros minutos ante el cuadro italiano.

La AS Roma por su parte, espera comenzar de manera exitosa este nuevo proceso con The Special One como técnico, Mou por lo demás, también busca la redención y poder revertir la mala imagen que ha dejado en los últimos clubes donde ha dirigido, para así conseguir un “segundo aire” al mando del histórico club romano.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Betis vs Roma?



Real Betis vs Roma se enfrentan este sábado 7 de agosto a las 16:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver a Real Betis vs Roma?



El partido será transitido por las señales de DirecTV Sports 2, mientras que para ver el duelo online y en vivo puedes hacerlo en DirecTV GO.

DirecTV Sports 2

DirecTV: 612 (SD) - 1612 (HD)