PSG vs Lyon | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING a Lionel Messi en la 6° fecha de la Ligue 1

Lionel Messi continúa su aventura en tierra francesa este fin de semana, cuando el PSG se enfrente al Olympique de Lyon por la 6° fecha de la Ligue 1.

El argentino viene de disputar su primer partido como titular con la camiseta del equipo parisino, pero no fue un estreno feliz dentro del once estelar. El PSG empató 1-1 en su visita al Brujas de Bélgica por la Champions League, siendo el español Ander Herrera el autor del gol de los galos. Messi a pesar estar los 90 minutos en cancha, no pudo marcar diferencias y debió conformarse con la igualdad.

El mencionado partido ante Brujas, fue la primera vez que compartieron delantera Neymar, Mbappé y el propio Messi, tridente que mantiene ilusionados a los hinchas del PSG con conseguir la primera Champions de su historia, pero que al mismo tiempo le dan la presión a Mauricio Pochettino de hacerlos funcionar dentro de su planteamiento ofensivo, en un equipo que tiene otras grandes variantes como Mauro Icardi, Ángel Di María o Julian Draxler, entre otros.

En la Ligue 1, todo marcha sobre ruedas: cinco fechas disputadas y cinco partidos ganados. Con 15 puntos, prontamente se comienzan a escapar en el liderato. Lyon por su parte, se encuentra en el 7° lugar con 8 puntos. En el encuentro en el Parque de los Príncipes, Messi buscará su primer gol con la camiseta del PSG, en lo que será también su debut jugando como local.

Día y hora: ¿Cuándo juega PSG vs Lyon?



PSG vs Lyon jugarán el día domingo 19 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

Trasmisión: ¿Dónde ver en vivo a PSG vs Lyon?



El partido de momento, no tendrá transmisión televisiva para Chile, pero podrá ser visto vía streaming en vivo a través de Star Plus.