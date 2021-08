En la hora del adiós Messi recordó sus finales perdidas y dice que siempre hubo posibilidad de revancha, pero esta vez no, que se va y que él no quería partir.

Lionel Messi no puede más de la pena: "Sin dudas es el momento más difícil de mi carrera. He tenido muchas derrotas, pero al otro días volvés a entrenar y tenés revancha"

Lionel Messi se despidió este domingo del Barcelona en una conferencia de prensa llena de momentos emotivos y donde el argentino se quebró varias veces asumiendo por primera vez que ya no vestirá más de culé.

La Pulga fue consultado respecto a si esto era lo más duro que había pasado en el fútbol o si fueron las finales que perdió, ante lo cual el trasandino sorprendió con total franqueza.

"Sin dudas es el momento más difícil de mi carrera. He tenido muchas derrotas, pero al otro días volvés a entrenar y tenés revancha, pero ahora es otra cosa, es el final en este club. No me quería ir y por eso la tristeza", aseguró entre lágrimas.

La gran tristeza de Lionel Messi por dejar el Barcelona, club de toda su vida (Getty Images)

En esa misma línea reconoció que le hubiera gustado despedirse de los hinchas en la cancha. "Quiero agradecerle a los hinchas, por el amor que me demostraron. Me hubiese gustado despedirme con el Camp Nou lleno. Puedo volver a este club en cualquier momento y lugar, es el mejor del mundo", detalló.

Consultado si cree posible una despedida, Messi respondió que "estoy dispuesto a cualquier cosa por esta gente, obviamente que sí, pero no va a ser lo mismo".

Para el final, el volante dejó en claro que el Barcelona no se acaba si él se va. "El club es más importante que cualquiera. La gente se va a terminar acostumbrando. Tiene una gran plantilla y vinieron grandes jugadores, al final todo se acomoda", cerró.