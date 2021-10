La tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League fue testigo de una de las mejores actuaciones de esta temporada. El Leicester City logró un tremendo triunfo por 3-4 ante el Spartak Moscú con una presentación gigante de Patson Daka.

El delantero zambiano, que ya había dado que hablar cerrando la goleada ante el Manchester United en la Premier League, fue el gran héroe de la jornada. Anotando cuatro goles, logró darle la primera victoria en el torneo a los Foxes.

Aunque las cosas no comenzaron de la mejor manera para el conjunto inglés, ya que en apenas 11' minutos ya estaban abajo en el marcador tras el gol de Aleksandr Sobolev, que metió un remate sin ángulo y que se coló en la portería. Y eso no sería lo único, ya que Jordan Larsson estiró la ventaja al 2-0 en los 44' solo frente al arco.

Pero solo un minuto más tarde llegaría la respuesta de la mano de Daka, quien en el 45' puso el 2-1 tras un gran pase bombeado que lo pilló encarando al área, donde remató y puso la ilusión. Eso sí, no sería hasta el segundo tiempo donde se destaparía por completo.

Patson Daka se robó la película en la Europa League con sus cuatro goles ante el Spartak Moscú. Foto: Leicester

Show de Daka

El descanso sirvió para ordenar ideas y remecer al plantel, que intentaba pero no lograba hacer daño. Y fue el delantero quien escuchó más fuerte el mensaje, transformándose en la gran figura del partido y liderano la remontada.

Apenas inició el complemento y el reloj marcaba el 48', Daka anotó el empate. Un gran pase en profundidad encontró a Iheanacho, quien la cruzó en el área para 2-2. Y no sería lo único, ya que en el 54' y cuando eran presionados por el Spartak, un contragolpe lo encontró corriendo frente al arco, sacando un tiro que pasó pidiendo permiso y significó el 2-3.

Con el marcador a su favor, el juego comenzó a ser más fluido aunque no menos complejo para los Foxes, que movió el tablero con algunos cambios. Pero no fue hasta el 78' que llegó la tranquilidad, repitiendo la fórmula del pase filtrado y con el artillero fusilando para el 2-4. Aunque en el 86' volvió el temor tras el gol de Sobolev, pero que a la larga no serviría para revertir las cosas.

Leicester City consigue así su primer triunfo en la actual temporada de la UEFA Europa League y escala hasta el segundo lugar con cuatro puntos. En la cima está el Legia, que con 6 está invicto y a la espera del duelo ante Napoli para quedar al día.