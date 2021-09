Durante los últimos días Ronald Koeman ha realizado una serie de entrevistas a diversos medios para dar a conocer en parte el trabajo que ha realizado durante el último año, después de que el propio FC Barcelona dieron a conocer que están trabajando en su renovación de contrato.

Sin embargo, la entrevista que dio a la televisión neerlandesa NOS, que fue compartida este domingo, está generando cierta controversia en el Viejo Continente, pues el DT aseguró que gracias a él, el Barça tiene futuro.

"Gracias a mí, este club tiene futuro", apuntó Koeman, para luego profundizar estas declaraciones asegurando que su apuesta por jugadores jóvenes y de la casa será importante para que el club siga en lo más alto del mundo.

"No es solo Pedri. Todavía quedan cuatro o cinco jugadores de 18 o 19 años que serán jugadores fantásticos para este club en tres o cuatro años", mencionó el entrenador sobre el tema, evidenciando su molestia con Joan Laporta por pedir que el volante español tenga más minutos en cancha.

“Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que… no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado. Creo que siempre debes crear claridad. Cuando tú, como club, dejas que las cosas funcionen un poco y no tienes claro el futuro de un entrenador, entonces hay especulaciones. Y si eres tú quien es el entrenador, entonces las cosas no son agradables", sentenció Koeman.