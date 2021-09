El ex Manchester United, Gary Neville, no tiene dudas en asegurar que su otrora compañero Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial.

La vuelta de Cristiano Ronaldo tiene revolucionada a Inglaterra y sus dos goles ante el Newcastle en su vuelta a Old Trafford demostraron que sigue más vigente que nunca y con una energía que contagia a sus compañeros.

El buen nivel de CR7 hace revivir la vieja discusión respecto a quién es más, si Lionel Messi o él, y en ese contexto el ex compañero del Bicho en los Red Devils, Gary Neville, no tiene dudas al asegurar incluso que el portugués es el mejor de la historia.

"Siempre he ignorado esa pregunta de Ronaldo o Messi, es un poco una fantasía y ambos deben disfrutarse. Pero esta mañana un hombre me preguntó que si pudiera elegir a cualquier jugador de la historia para que saliera del banquillo y me ganara un partido, ¿quién sería?", inició el debate en Sky.

Y luego de pensarlo algunos minutos, aseguró que "absolutamente sería Cristiano Ronaldo. Creo que es el mejor jugador de fútbol que jamás haya existido. Lo que me inclina es el récord internacional de goles, la mayor cantidad de tantos de todos los tiempos, y las cinco Ligas de Campeones con peores equipos que los de Messi".

En la misma charla intervino el ex Liverpool Jamie Carragher, quién afirmó "Ronaldo no es el mejor jugador de todos los tiempos, es Messi. Cristiano hace cosas que otros jugadores pueden hacer, Messi hace cosas que nunca antes habíamos visto".

Para el Reds "Messi también es un creador de juego, puede dirigir el juego. Ronaldo no puede hacer eso".