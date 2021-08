James Rodríguez empieza la temporada con el Everton en la Premier League con muchas incertidumbres pues no entra del todo en los planes del nuevo entrenador, Rafael Benítez, y deberá remar desde atrás para ganarse un lugar o encontrar un nuevo equipo antes del final del mercado de fichajes.

Sumado a todo eso, el mediocampista colombiano no estará en el primer partido oficial de la temporada de su equipo, este sábado ante Southampton pues está aislado por precaución de Covid-19 y por eso la tendrá aún más complicada para ganarse un puesto dentro de los titulares en su regreso.

Así lo confirmó el entrenador español en conferencia de prensa. "He tenido una conversación con él. Conoce mi idea. Ahora no está disponible para mañana así que no es un problema, ya que tenemos algunos jugadores que están aislados, con Covid-19 alrededor tenemos que tener cuidado y quedarnos en casa. Él es uno de ellos", apuntó.

Esto le pone al ex del Real Madrid todo aún más cuesta arriba para hacerse un espacio en la próxima nómina de la Selección de Colombia, que enfrentará a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas hacia Qatar 2022, lo que se suma a los problemas que tuvo con el técnico Reinaldo Rueda antes de la Copa América.

Los cafetaleros se enfrentarán a la Roja en la última fecha de la triple jornada de septiembre en poco menos de un mes. El duelo está pautado para el 9 de ese mes, a partir de las 20:00 horas de nuestro país, en suelo colombiano por lo que muy posiblemente se dispute en el Metropolitano de Barranquilla.