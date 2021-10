El triunfo por 2-1 de Venezuela sobre Ecuador tiene al próximo rival de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar por el ánimo por las nubes, tanto así que tienen en mente seguir por la senda victoriosa.

"Supimos ser un equipo y resistir para darle la vuelta al resultado. Todos los partidos son difíciles, debemos seguir por esta línea para sacar resultados positivos”, comentó el seleccionado venezolano Darwin Machís.

El jugador del Granada de España, quien anotó el primer tanto en la victoria en Caracas, valoró el compromiso que ha mostrado la selección de Venezuela, pese a las críticas que han recibido varios de sus compañeros.

Pese a las críticas de los hinchas, el atacante venezolano valora el esfuerzo de sus compañeros. Foto: Getty Images

“Yo no tengo que engañar a nadie, si no me siento cómodo no puedo venir a jugar en la selección, felizmente ahora me tocó y he podido ayudar”, finaliza.



