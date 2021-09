El delantero del PSG Ángel Di María conversó con TyC donde volvió a criticar a Jorge Sampaoli, pero también contó una serie de historias relacionadas con su carrera.

Una de ellas, es lo que le tocó vivir en el Real Madrid donde compartió camarín con la megaestrella Cristiano Ronaldo, al que recuerda con mucho cariño y destruye el mito de que el portugués es "agrandado"

"Conmigo, un fenómeno. Lo que se ve en la cancha es, en la cancha. Después, es uno más", aseguró el Fideo haciendo diferencias de lo que ve la gente.

Di María además contó una anécdota que vivió junto a CR7 y que lo dejó con la boca abierta.

Ángel Di María tiene pruebas de la humildad de Cristiano Ronaldo (Getty Images)

"En mi primer cumpleaños en Real Madrid, yo tenía a algunos de mis amigos que habían venido. Como del equipo invitaba a Marcelo y a Pepe, que se juntaban siempre con Cristiano, lo invité también, le dije si quería venir a casa", comenzó su relato.

Agregando que "pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje y dijo que sí venía. Cayó en mi casa y se sentó con mis amigos afuera a tomar cerveza. Tranquilo, como si nada. La verdad que me sorprendió un montón".

Para el final, el Fideo Di María llega a la conclusión que "dentro de la cancha siempre se ganó todo así, siendo y diciendo que era el uno. Fuera de la cancha es otra clase de persona".