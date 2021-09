Una de las franquicias insignia de PlayStation está de fiesta. Hablamos de Uncharted, historia creada por Naughty Dog y que de la mano de Nathan Drake completó una serie de cuatro juegos y un spin of que batieron récords de ventas en las consolas de Sony y que ahora desembarcará en PC en 2022.

El que era un secreto a voces se reeveló en el pasado PlayStation Showcase 2021, con el anuncio de una nueva remasterización para PlayStation 5 de Uncharted 4: a Thief's End y Uncharted: The Lost Legacy, las dos últimas entregas de esta saga.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection es el nombre de la colección y cuyo gran plus está en que tendrá versión para PC, siguiendo el camino de los exclusivos de PlayStation que han migrado a computador.

Así, Uncharted acompañará a Horizon Zero Dawn y Days Gone en la lista de juegos de Sony que amplian su plataforma y pese a que ya se anunció para comienzos del próximo año, aún no tiene fecha definida