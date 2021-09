El delantero aseguró que no le quita el sueño el arribo de otro centrodelantero. Dijo que seguirá peleando y sueña con levantar un título con el cacique.

Javier Parraguez no se complica ante la llegada de otro 9 a Colo Colo: "Cuando más cuesta, más se disfruta"

Colo Colo sigue firme en su lucha por alejarse en el liderato del Campeonato Nacional. Los albos están en la cima del fútbol chileno y el próximo martes saltan a la cancha para enfrentar a Everton en un duelo clave por estirar su buena racha.

Pero este viernes el cacique vive una jornada vital para su futuro, ya que a las 18:00 horas cierra el libro de pases. Gustavo Quinteros ha insistido en su idea de traer refuerzos y todo parece indicar que el esperado centrodelantero está listo y definido: Facundo Ferreyra.

El artillero tiene todo acordado y es cosa de horas para que sea oficializado. Un hecho que llega a meter presión no solo a Iván Morales, sino también a Javier Parraguez. El búfalo no ha tenido un buen pasar esta temporada y ahora quedará relegado aún más en el ataque.

Parraguez quiere seguir peleando por una camiseta en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

En conferencia de prensa, Parragol abordó esta situación y dejó claro que seguirá peleando por una camiseta. "Siempre uno tiene que estar disponible para cuando te ocupen. Las ganas siempre van a estar. Si traen a alguien o no, uno tiene que estar siempre preparado para cuando te toque jugar".

Para Parraguez, la llegada de otro pepero es una motivación más que un dolor de cabeza, tal como cuando decidió quedarse pese a las ofertas. "Querer pelearla. Saber que nada es fácil y cuando más cuesta más se disfruta. Esa fue una de las cosas que me motivo más a querer quedarme. Es un sueño levantar la copa con el club".

El rendimiento del artillero no ha sido el mejor y, si bien ha participado en momentos claves, no ha logrado mantener una regularidad. "Uno debe tener siempre una autocrítica. Yo como delantero estoy muy enfocado en el tema físico, en mi cuerpo, para estar a la altura de lo que es Colo Colo".

Finalmente tuvo palabras para Luciano Arriagada, con quien tendrá que pelear por ser el tercer centroatacante del cacique. "Ha crecido un montón. La ida a la selección le sirvió mucho. Está mucho más maduro. Me sirve a mí y a Iván para que no nos dejemos estar. Esto es una competencia y así será siempre. Si uno no está bien jugará otro. Nos sirve para un lugar en la delantera del equipo", cerró.