Luego de un largo periodo en Europa, Jaime Valdés regresó a nuestro país el año 2014 para vestir los colores de su querido Colo Colo. Pajarito cumplió el sueño de jugar en el club de sus amores donde llegó hasta lo más alto, consiguiendo títulos y estirando más el dominio del cacique en el fútbol chileno.

Uno de los técnicos con los que tuvo más alegrías fue, sin duda, Pablo Guede. El argentino llegó hasta los albos y los alzó hasta lo más alto, logrando una Copa Chile, un Campeonato Nacional y dos Supercopa.

La noche de este jueves, Valdés fue parte del programa ESPN F Show y ahí apareció el que fuera su técnico. El trasandino no anduvo con cosas y, además de revivir los buenos tiempos, reveló una serie de anécdotas hasta ahora desconocidas de pajarito en Colo Colo.

Valdés y Guede vivieron una gran época en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Puedo contar montón, pero cuento una, donde me compró el corazón. Teníamos que jugar un partido decisivo y se lastima la rodilla derecha. Lo dejamos en el dique seco tranquilo lunes, martes, miércoles y el jueves me dice que está para jugar. Tenía la rodilla toda hinchada. Me dice que juega con la izquierda solamente. Le pedí entrenar media hora para que viera cómo era. Lo hizo y qué pasó: jugó el domingo sólo con la pierna izquierda. Tenía un esguince gravísimo", confesó.

Pero eso no fue lo único, ya que Valdés hizo de todo por el club de sus amores. "Una vez lo mandé al arco porque no podíamos salir jugando de atrás con los arqueros que teníamos. Dije que era fácil, mandé a Jaime. Era como un rondo gigante, no necesitó atajar. También me hizo pasar rabias. Llegaba siempre a la charla tarde también, del vestuario a la cancha hay un largo trecho y siempre iba despacito. Él llegaba temprano, sin problemas, nunca llegó tarde. Pero del camarín a la última cancha siempre estaba muerto. Abarca tantas cosas".

Guede reconoció que junto a los referentes de aquel plantel fue feliz. "Con él, con Esteban (Paredes), con el Mago (Valdivia) vivimos momentos espectaculares. En un equipo de mil momentos, en un partido le digo que vamos a hacer un cambio y que debe jugar de carrilero. Me dice que sí, pero le digo que tiene que bajar a defender de lateral. Me dice ‘profe, tranquilo que lo hago’. E hizo la jugada del gol. Esas cosas, con esos jugadores que entregan todo a la hora que uno plantea las cosas… es un crack. Lo puse de delantero, de 5 solo, contención solo, estos jugadores son crack y muchas veces no se les da el valor que realmente tienen. Que siga jugando a su edad, además es un portento físico".

Aunque el técnico también asumió que le costó confiar en su capacidad. "Es especialito para entrenar, su trabajo de fuerza no lo puede dejar. Es pesado. Tiene un trabajo que trajo de Italia, no sé qué hace, salta no sé cuántos metros, pero lo hace más rápido y potente. Con el profe decíamos ‘este se nos rompe’, pero nos decía que se sentía rápido. Le contestábamos que tenía dos ritmos: lento y muy lento nada más. Pero nos dimos cuenta que había que dejarlo hacer ese trabajo extra".

"Ese plantel para mí era una mezcla muy buena de jóvenes con viejos como les decía yo. En ese plantel estaba Iván Morales, Topito Berríos, Gabi Suazo que muchos partidos nos daba la vida. Lo recuerdo de la mejor manera, en ese campeonato fuimos el mejor equipo y por momentos jugábamos muy bien. Era lo que nos faltaba después de dos Supercopa, la Copa Chile. Culminar con un Campeonato Nacional. Me acuerdo del entretiempo de ese partido con la U de Conce también… No se puede contar, estuvo jodido", complementó entre risas.

La salida de Pajarito de los albos también fue tema para Guede. "Bajo mi punto de vista, cuando uno se quiere quedar y la otra persona no quiere que te quedes, algo se va a romper. Jaime dijo que le dolió mucho salir de Colo Colo. Es complicado tomar la mejor decisión en ese momento, todos no van a estar contentos".

Finalmente el técnico le recordó que prometieron dirigir juntos. "A mí me quedan cinco años de carrera, acuérdate que te dije que me retiro a los 50 años. Ya lo hablamos", lanzó entre risas. "Me gustaría seguir jugando por ahora, no sé si voy a hacer el curso, si se da la oportunidad de acompañar a Pablo. No lo tengo claro. Quiero disfrutar ahora, me queda poco, estoy enfocado en San Antonio y en disfrutar", sentenció Valdés.