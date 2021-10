Mario Salas debutó como entrenador de Huachipato tras el despido de Juan José Luvera en la banca acerera. El cuadro del CAP está penúltimo en zona de descenso del Campeonato Nacional y este miércoles volvió a caer: 1-0 fue el resultado final ante Everton. Tras el duelo, el Comandante conversó con TNT Sports.

“Huachipato no sólo conmigo, sino también con Juan Luvera, ha sido muy protagonista, incisivo, genera mucho. Hoy no generamos tanto como el Huachipato anterior, pero sí nos acomodamos, fuimos muy inteligentes para acomodarnos a las situaciones puntuales. Everton nos gana el mediocampo en el primer tiempo, lo arreglamos y somos superiores gran parte del segundo tiempo gracias al movimiento y la conexión de los jugadores. Era un partido que no queríamos perderlo, estamos en una situación donde debemos luchar. Pero me quedo con el segundo tiempo y la actitud. Estas situaciones hay que lucharlas hasta el final y estoy seguro que todo va a cambiar”, dijo Mario Salas.

El entrenador nacional agregó que “estos cuatro partidos que vienen vamos a tener poco tiempo para trabajar, pero no es excusa. Nos vamos a hacer responsables, queremos mejorar, cambiar algunas cosas, el Huachipato que uno quiere es el del segundo tiempo, ese se acerca”.

Consultado por la experiencia que rescató de su tortuosa salida de Colo Colo, además de las difíciles experiencias vividas en Alianza Lima y el Wadi Degla de Egipto, Mario Salas le pone el pecho a las balas.

“Uno va cambiando, lógicamente. Han sido experiencias que no han sido buenas, ya lo comenté. Uno va mejorando ciertas cosas. De eso se trata la vida, un aprendizaje permanente, constante y eso lo deben entender los jugadores también. De esto Huachipato sale como se encaró hoy el segundo tiempo. Esa es la actitud que hay que tener”, expuso.

El DT de 54 años complementó que “la idea siempre es ir adelante, me gusta eso. Huachipato, más allá de los resultados, ha sido protagonista permanente. Son pocos los partidos donde no lo fue. Nos preocupamos de eso y somos parte de un espectáculo. La gente prefiere ver un equipo como Huachipato que cualquier otro porque arriesga y va adelante. Queremos salir de esta posición en forma atrevida y muy corajuda”.

“Vamos a seguir adelante, tenemos la confianza a tope, creemos que con el Señor vamos a cambiar el destino de este club y estamos enteros porque tenemos fe y confianza en que lo que viene será mejor para Huachipato”, sentenció Mario Salas con el duelo contra Audax Italiano por la próxima fecha a la vuelta de la equina.