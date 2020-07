Juan Cristóbal Guarello y el partidazo de Alexis Sánchez: "Lo mejor es que se quede en el Inter"

Juan Cristóbal Guarello analizó la gran actuación de Alexis Sánchez este pasado miércoles en la goleada del Internazionale de Milán contra el Brescia por la Serie A. El periodista se mostró contento, pero pone los paños dando a entender que lo visto ayer es sólo lo que acostumbrada el chileno a buen pie.

“Yo creo que lo mejor es que Alexis se quede en el Inter, seguramente Lautaro va a salir y eso es importante para que Sánchez sea titular. Objetivamente Martínez es del Inter y segundo es más joven y estaba siendo el titular. Es el mayor activo del Inter “, dijo Guarello en Radio ADN.

Agregó que “como está Barcelona yo veo a Lautaro ahí en España. Y va a aquedar el espacio para Alexis. Hay una cosa con los parámetros: si comparábamos lo que jugaba Sánchez hace tres años ésta era una actuación normal, dentro del rango, pero con esta sequía es casi una ley del mercado. La escasez volvió a este Alexis deslumbrante y provocó se haya armado este escándalo positivo porque jugó bien, hizo un gol de penal y tiene la confianza del técnico. Algo que era un hábito de Alexis y que ahora parece algo más remoto”.

Sentenció que “está bien porque pienso en la selección chilena. No hay delantera, salvo que este Alexis y Eduardo Vargas un poquito fino. No hay nada para las eliminatorias que vienen cerca y no tenemos gol. Si Sánchez sale de la sequía es una buena noticia”.

