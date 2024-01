Revelan que Vidal sólo piensa en Colo Colo y que América de Cali "no es ni plan B"

Arturo Vidal es el protagonista de la teleserie más emocionante de este mercado de fichajes. América de Cali va por todo por el fichaje del King, mientras que Colo Colo está colmando la paciencia de los hinchas con su demora en las negociaciones. A pesar de todo, el volante quiere volver al Estadio Monumental.

Según el periodista Pablo Ramos de ESPN, los deseos del King son claros: quiere ser parte del Colo Colo 2024. “Lunes y en el entorno de Arturo Vidal confían en que el King fichará en Colo Colo. También es la intención del jugador y sólo está esperando que Blanco y Negro active las negociaciones formales”, contó.

¿Y el América? A pesar del potente interés del cuadro colombiano, que hace días inició contactos formales con el King, desembarcar en Cali no es la prioridad del volante. “América de Cali no es ni plan B, apenas su tercera opción”, agregó Ramos en su cuenta de Twitter.

Semana clave para que se define el destino de Vidal

Colo Colo entró en una semana fundamental para definir refuerzos. Después de varios días y retrasos, la dirigencia del Cacique tendrá una Comisión Fútbol este martes 16 de enero. Ahí, evaluarán las propuestas de la gerencia técnica y, por fin, podrán empezar negociaciones oficiales.

Para dicha reunión, el volante que terminó contrato con Athletico Paranaense cuenta preliminarmente con el apoyo necesario para que se apruebe el inicio de las tratativas, ya que convence al bloque Mosa (Aníbal Mosa, Aziz Mosa y Eduardo Loyola) y al CSD (Matías Camacho y Alejandro Droguett).

La negativa está en el Bloque Vial, cuyos cuatro votos no serían suficientes para mostrar el pulgar hacia abajo respecto a la opción de Vidal. Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, lo compone, además de los directores Carlos Cortés, Ángel Maulén y Diego González.

“La votación está dividida en el interior de Blanco y Negro y hay que ponerle nombre y apellido a los que hoy no lo quieren, porque después dicen ‘es culpa de Colo Colo’. No, es el bloque de Leonidas Vial. Él, particularmente, no lo quiere”, aseguró el periodista Fernando Tapia.

De aprobar el fichaje del mediocampista nacional, la gerencia técnica que encabeza Daniel Morón podrá negociar de manera oficial con el King y su representante, Fernando Felicevich. La pelota quedará en los pies del ex Athletico Paranaense y Flamengo, quien deberá evaluar cualquier propuesta.

El King, en tanto, le pone plazo a la definición de su futuro. “Ojalá esta semana salga humo blanco, si Dios quiere. Lo único que quiero es jugar fútbol”, dijo el volante de la selección chilena a través de Twitch. Los próximos días serán claves para su futuro.

