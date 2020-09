Pablo Contreras llama a Arturo Vidal y lo felicita por su llegada al Inter: "Es un Rey Midas, todo lo que toca es oro"

Inter de Milán cuenta las horas para oficializar la incorporación de Arturo Vidal como su refuerzo más importante para la próxima temporada. El mediocampista chileno cumplió con los protocolos esta jornada y se alista a la confirmación de su fichaje.

Y los objetivos que se pone son altos. El King sueña con ganar la Champions League, y según Pablo Contreras -uno de los veteranos del fútbol nacional con presencia en la Liga de Campeones- la Orejona es una obsesión.

En diálogo con RedGol, el ex defensor de Sporting de Portugal, Mónaco y PAOK apunta hcia arriba. "No me cabe duda de que van a apostar por ir a conseguir un Scudetto, que les ha sido esquivo en el último tiempo y obviamente la contratación de Arturo habla claramente de que quieren conseguir algo más. Y eso algo más sería la Champions".

Según el medallista olímpico, "existen muchas posibilidades" de que el Inter sueñe con el torneo de clubes más importante del mundo. "Tiene un grandísimo entrenador, grandísimos jugadores como Alexis, Lukaku y Arturo. Ojalá puedan conseguir algo que desea el Inter hace mucho tiempo, después de la era de Mourinho", reflexiona.

Así mismo, asume que "entendiendo la ambición que tienen Alexis y Arturo, no me cabe duda de que pueden llegar a conseguir un Scudetto y ojalá que Arturo se saque la espinita de conseguir la Champions que tanto anhela".

Arturo Vidal llega a Inter después de cuatro temporadas en el calcio con la Juventus. Foto: Agencia Uno

Pablo Contreras habla con Arturo Vidal



El ex campeón con Colo Colo supo de primera fuente cómo fue el arribo de Vidal a la capital lombarda. "Acabo de hablar con Arturo, felicitándolo por su nueva incursión a nivel deportivo en un club tan grande y deseándole todo lo mejor", reconoce.

"Inter quiere convertirse nuevamente en uno de los mejores equipos a nivel local y naturalmente internacional. Que Alexis y Arturo se reunieran en un equipo europeo después de lo que hicieron en Chile era impensado para algunos", sentencia el ex defensor.

Y luego agrega que ambos jugadores chilenos "tienen una gran relación, una gran amistad con Alexis. Me alegro que el club haya retenido a Alexis y que haya contado con la posiilidad de tener a Arturo en su nuevo equipo", agrega.

Finalmente, Contreras le desea todo el éxito a Arturo Vidal. "Es un Rey Midas, todo lo que toca es oro. Ojalá Dios quiera que consiga todo lo que se proponga", completa.