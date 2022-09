El Flamengo dejó pasar una de las mejores oportunidades que se le han presentado para alcanzar al Palmeiras en la cima del Brasileirao. Este domingo el equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar no pudo con el Ceará, cediendo un empate 1-1 que los estanca en la tabla de posiciones.

El Verdao había igualado con el Bragantino este sábado y les dejó servido el camino a los rubro-negros para acortar distancias en el liderato. Un triunfo los dejaba a cinco puntos de distancia, lo que les servía en bandeja la posibilidad de dar el golpe.

Sin embargo, Dorival Júnior envió un equipo con varios cambios, entre ellos la primera titularidad de Erick Pulgar, lo que le terminó costando caro. El Faro hizo un gran partido y se llevó los elogios de la prensa, pero sus compañeros no estuvieron en la misma sintonía.

Después de ir 0-1 abajo en el marcador, el técnico cambió todo en el descanso y envió a la cancha a Arturo Vidal. El King aportó con lo suyo, desplegando todo su nivel en la cancha y ayudando a encontrar el empate 1-1, que fue el único premio que consiguieron.

Tras el partido, la sensación era de derrota. Desaprovechar una chance como la que se les presentó puede ser fatal al final de la temporada, pero pese a esto, uno de los chilenos no pierde la esperanza en lograr la hazaña.

Arturo Vidal utilizó sus redes sociales para levantar al Flamengo luego de lo ocurrido con el Ceará. A través de su cuenta de Instagram, el King le dejó un mensaje a sus compañeros para no perder el foco y así pelear todo lo que queda.

"Difícil partido, pero sabemos que aún podemos dar mucho más. Seguiremos trabajando y luchando por uno de nuestros tres objetivos de este año. ¡Vamos equipo que seguimos en pie y luchando!", lanzó el volante chileno.

El Mengao todavía tiene chances de acercarse, con varias fechas por delante en el Brasileirao. Sin embargo, ganar hoy los dejaba con muchas más opciones de respirárle en la nuca al Palmeiras y animar un cierre de infarto en el torneo.

Pese a esto, el Flamengo todavía tiene la posibilidad de levantar títulos. Con la clasificación a la final casi asegurada tanto en Copa do Brasil como Copa Libertadores, el equipo de Arturo Vidal y Erick pulgar quiere sumar un hito más. La cosa no será fácil, pero de la mano de todas sus estrellas, es imposible no ilusionarse.

Revisa el mensaje de Arturo Vidal tras empate del Flamengo

Esta fue la arenga de Arturo Vidal al Flamengo tras igualar con Ceará.

