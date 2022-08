El Flamengo busca mantenerse en carrera por el título del Brasileirao y este fin de semana tiene una nueva jornada para lograr su objetivo. Este domingo desde las 17:00 horas, el equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar choca con el Botafogo luchando por sumar de a tres.

El Mengao dejó pasar la oportunidad de acercarse al Palmeiras, el líder, tras igualar la fecha pasada y ahora tiene la obligación de ganar para intentar ir a pelearle la punta de la tabla de posiciones. La tarea no es fácil y más pensando que solo tres días después tendrán que ir a dar el primer golpe en Copa Libertadores.

El próximo miércoles el Flamengo enfrenta a Vélez Sarsfield por la ida de las semifinales del torneo, lo que tiene a Dorival Júnior pensando en varias fórmulas para no agotar a sus figuras. Es así como el técnico piensa en una formación con Arturo Vidal como titular.

El entrenador sabe que no puede dejar escapar uno de los campeonatos en los que tiene más chances de levantar un título. Es por ello que buscará darle descanso a algunas de sus estrellas y así darle protagonismo a los que no están jugando desde el primer minuto.

Según ha señalado la prensa brasileña, este viernes Dorival Júnior probó a la formación que saltará a la cancha el día domingo a desafiar al Botafogo. En ella se vienen novedades en todas sus líneas, con el chileno recuperando su puesto estelar.

Con un cambio total en la defensa, el mediocampo y el ataque, el Flamengo planea ir a buscar los tres puntos formando con Santos; Matheuzinho, Fabricio Bruno, Pablo, Ayrton Lucas; Arturo Vidal, Diego, Víctor Hugo; Cebolinha, Marinho y Lázaro.

¿Qué pasa con Erick Pulgar en el Flamengo?

Fuera de lo que pase con Arturo Vidal en el once estelar, lo que ha generado preocupación en los hinchas es el momento que vive Erick Pulgar. El Faro llegó hace semanas, pero todavía no ha hecho su estreno con la camiseta del Mengao.

Para el choque con Palmeiras entró en la convocatoria y fue al banquillo, pero no jugó. Ya en la Copa do Brasil no pudo estar al no ser inscrito por ser uno de los últimos en arribar al club, pero hay una luz de esperanza para que ahora sí tenga su debut.

La prensa brasileña especula con que puede ser ante Botafogo que sume sus primeros minutos, aunque tendrá hasta la práctica del sábado para ganarse un puesto como titular. De no ser así, esperará en el banquillo por su esperado momento.