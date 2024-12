Universidad de Chile y todo el fútbol chileno están de luto por la lamentable muerte de Sandrino Castec, ídolo azul y ex delantero de la U y la selección nacional. El Bombardero dejó de existir este miércoles a los 64 años dejando un legado difícil de olvidar.

Sandrino llevaba semanas luchando con una falla multisistémica en el Hospital Sótero del Río, tras sufrir a principios de año un problema renal que le provocó un shock séptico.

En Deportes en Agricultura, el comentarista y ex delantero, Patricio Yáñez, lamentó la sensible partida de su ex compañero de La Roja y le dedicó emotivas palabras a Castec.

“Estaba muy complicado, gente cercana a él me informaba de su estado y lamentablemente se no fue. Yo guardo los mejores recuerdos de Sandrino y con eso me voy a quedar”, dijo Yáñez.

Sandrino le regalaba a Yáñez la ropa que no tenía

Agregó que “cuando coincidimos jóvenes en la selección, éramos los más jóvenes, y Sandrino era un tipo tremendo. Me pegaba dos palmadas en la cabeza y me decía: acompáñame. Yo le decía que no porque no tenía ropa, y él me pasaba su ropa que le quedaba chica”.

Sandrino Castec falleció a los 64 años. QEPD el ídolo de Universidad de Chile.

“Él entonces ya era un jugador importante en la U. Tenía recursos, y de verdad que con él en la juventud tuvimos etapas de mucho apego, después nos seguimos viendo y nos retiramos del fútbol”, complementa.

Pato Yáñez sentenció que “Sandrino fue un gran tipo y tremendo jugador. El cabezazo que tenía, era potente. Todos recuerdan el gol de chilenita a Argentina”.

Yáñez y Castec fueron compañeros en la selección chilena, aunque nunca coincidieron en clubes. Sandrino defendió la camiseta azul entre 1977-84, el 86 y 89, mientras el Pato pasó por la U en 1990, justo antes de emigrar a Colo Colo.