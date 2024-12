El delantero argentino de 32 años, Lionel Altamirano, festejó con todo hace unas semanas el título de Primera B con Deportes La Serena. El ariete fue figura y goleador del cuadro granate en su camino para conseguir el ascenso y anhelado regreso a Primera División.

Sin embargo, Altamirano no estará en Primera A con La Serena. El delantero formado en Unión de Santa Fe anunció su salida y se despidió de los papayeros.

“Llegó el día que no quería que llegara, pero el destino así lo quiso. La verdad es que no sé qué decir porque fue un año maravilloso desde todo punto de vista. Fue un año único”, publicó el delantero en sus redes sociales.

Altamirano agregó: “muchas gracias compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, utilería, Colocho, cancheros, chicos de prensa y fotos, y gente que maneja el estadio”.

¿Destino U. de Chile?

“Hicieron todo lo posible para que seamos el mejor equipo del campeonato y para que yo sea el goleador del torneo y mejor jugador del ascenso. Siempre estarán en mi corazón porque lo que logramos va a ser difícil de superar. Muchas gracias a los hinchas por todo el cariño recibido todo este año”, complementó.

Altamirano no va más en La Serena y es opción en la U.

Añadió que “si lo hubiese soñado jamás hubiese sido tanto como lo que fue y es. Gracias por esos pequeños hinchas que tienen camisetas mías, me hacen emocionar mucho cuando los veo alentando al equipo sin parar”.

“Gracias por la ovación en el último partido, fue algo único que no puedo explicar lo que sentí en ese momento. Gracias por tratar a mi familia de la mejor manera. Lamentablemente lo que uno no deseaba llegó y hoy me toca despedirme de este gran club. Persevera y triunfarás”, sentenció Lionel Altamirano.

Lionel Altamirano fue el goleador de la Primera B con 22 goles durante la temporada. Hace algunas semanas, Universidad de Chile ya preguntó por sus servicios y podría ser refuerzo de los azules.