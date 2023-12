Juan Pablo Gómez y la posibilidad de salir de la U: “Nunca me quedé en donde que no me quieren”

Universidad de Chile está cerrando, como ha sido habitual en el último tiempo, otro año para el olvido. Pese el triunfo de 3-1 sobre Ñublense del pasado sábado, los azules se quedaron fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales, merced a una horrible segunda rueda en el torneo.

Uno que no tuvo miedo de tildar de fracaso esta campaña fue Juan Pablo Gómez, unos de los flamantes refuerzos que llegó a inicios de para afrontar este 2023.

Tras lo que fue la victoria sobre los chillanejos, el defensor declaró a los medios que “lamentablemente necesitábamos entrar a una copa y no lo logramos. Tenemos que ser autocríticos. No logramos lo que quería y anhelaba el club desde principio de año. Ahora a dar vuelta la página, a descansar y ver lo que viene”.

“Para mí sí es un fracaso. Hablo por mí, no hablo por mis compañeros ni por el entrenador. Fue un fracaso, por un punto. Creo que tuvimos la clasificación en El Salvador y se nos escapó en los últimos minutos del partido”, agregó.

A la hora de hacer la evaluación personal de su rendimiento, el ex Curicó Unido sostuvo que “como todos, creo que fue un año irregular. No me sentí bien y creo que nunca pude llegar a mi nivel, soy autocrítico. Tengo que reevaluar muchas cosas, tengo mucho tiempo para pensar también. La idea es el próximo año hacer una buena pretemporada y arrancar con todo”.

“Yo siempre estoy a disposición del club y nunca me quedé en donde que no me quieren. Tengo contrato vigente y por ahora vamos a seguir. Eso es lo que quiero”, concluyó.

¿Cuáles fueron los números de Juan Pablo Gómez en Universidad Chile?

El defensor de 32 años disputó 1.635 minutos en 27 partidos, siendo 25 por el Campeonato Nacional y dos por la Copa Chile 2023. Sólo aportó con una asistencia, en la victoria de 2-1 sobre Huachipato por la fecha 16 del torneo.

¿Qué viene ahora para la U?

Sin clasificación a copas internacionales, ahora Azul Azul debe buscar un entrenador y armar un plantel sólo para la competencia local. En lo más inmediato se vienen las vacaciones pensando en el 2024, donde se esperan varias caras nuevas la regreso de los entrenamientos.

