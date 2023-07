Uno que ha logrado retomar la titularidad en la U es Nery Domínguez. El argentino, desde que los azules comenzaron a jugar con línea de tres, ha logrado mantener su posición como titular y revirtió la tendencia que indicaba que estaba por detrás de Matías Zaldivia y Luis Casanova.

El ex Racing, eso sí, finaliza su contrato a fin de año y no tiene claro si es que se le renovará. Algo que él, desde su lado, tiene claro: busca seguir en la U, ya que quiere ganar títulos en un club que viene sufriendo hace varios años en las posiciones de más abajo.

“Mi contrato finaliza a fin de año y la verdad es que me encuentro muy cómodo en el club. Estoy bien, me siento importante, me siento querido. Respeto mucho lo que es el club, me siento muy cómodo”, contó el defensor argentino a El Gráfico.

“La gente que se encarga de mi carrera y la gente del club empezarán las conversaciones para ver qué hacemos, pero la realidad es que yo estoy muy contento acá y claramente me gustaría seguir”, agregó.

Además, detalló que “más que nada porque quiero conseguir cosas importantes en este club y tanto para mi carrera como para el club sería muy bueno”.

Sus números en la U

Domínguez ha jugado 14 partidos en esta temporada, nueve de ellos como titular y cinco desde el banquillo. Desde que arribó a los azules, lleva 26 partidos jugados, 21 desde el arranque, y no ha anotado goles. Su rendimiento, eso sí, ha mejorado bastante este año y la U se muestra como el mejor equipo defensivo del torneo.

Actualmente, de hecho, pasa por su mejor momento en la U, jugando cinco partidos consecutivos completos. La última vez que salió reemplazado fue ante Coquimbo Unido, el pasado 10 de mayo, demostrando la valía que está logrando el ex Racing en el esquema de Mauricio Pellegrino.