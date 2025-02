Luego de un inicio más que prometedor ante Deportes Recoleta días atrás, la U de Chile sufrió su primer revés en la temporada 2025. La noche de este domingo el Romántico Viajero cayó por la cuenta mínima ante Magallanes, cediendo terreno en el Grupo G de la Copa Chile.

El Bulla tuvo ocasiones de sobra para poder ponerse en ventaja, pero no estuvo fino en el área y lo terminó pagando caro. Una situación que Gustavo Álvarez lamentó y por la que dejó un inesperado aviso a la dirigencia.

El técnico le puso paños fríos a la falta de gol ante el Manojito de Claveles, pero remarcó que no quedó nada de conforme con la actuación de sus goleadores. Todo esto, cuando debutó uno de los refuerzos y espera por el anuncio de su nuevo artillero.

Gustavo Álvarez le baja el perfil a la derrota de la U ante Magallanes

La derrota de la Universidad de Chile ante Magallanes dejó varias conclusiones para Gustavo Álvarez. Al técnico no le gustó nada la poca efectividad del Romántico Viajero y lamentó que no pudiera graficar en el marcador el dominio que tuvo en la cancha.

Magallanes sorprendió a la U y Gustavo Álvarez, más allá de autocrítica, le bajó el perfil. Foto: Photosport.

“Se analiza como todos los partidos. No es ni más fácil ni más difícil. El equipo controló el juego, generó innumerables ocasiones de gol. A los 10 segundos tuvimos un jugador de cara contra el arquero“, comenzó señalando el DT en la señal oficial.

Para Gustavo Álvarez, el ataque de la U no estuvo bien, aunque no le restó méritos a Magallanes. “Generamos más de diez tiros al arco y más de siete ocasiones. Son esos partidos donde el rival llega poco y es efectivos. Nos vamos con las manos vacías por no concretar las ocasiones de gol“.

De hecho, el técnico enfatizó en que no puede volver a pasar lo que ocurrió en los próximos partidos. “El miércoles hicimos tres goles de pelota parada, pero hoy no hubo ninguna forma de hacer un gol. Siempre hay cosas por corregir, hoy más que nada nos falta la contundencia”.

Pero fue tras ello que el DT sorprendió al avisar que, a pesar de que ya ha llegado seis (y un séptimo por anunciar), el mercado no está cerrado. “Mientras la ventana de mercados, en el fútbol pueden entrar y salir jugadores. Estamos atentos a eso. Cuando se cierre esa ventana diremos cuál es el plantel definitivo“, sentenció.

La U saca conclusiones luego de pasar de golear a no poder encontrarse con el gol ante Magallanes. Gustavo Álvarez busca respuesta para una actuación de sus pupilos que no estuvo a la altura de lo que quería y que le enciende una luz de emergencia para el 2025.

¿Cuándo juega la U?

La U se olvida de Magallanes y pone la mira en su próximo desafío en la Copa Chile. El día lunes 10 de febrero desde las 19:00 horas el Romántico Viajero visita a Santiago Morning.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Grupo G de Copa Chile?

Así queda la tabla del Grupo G tras la derrota de la U ante Magallanes: