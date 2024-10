David Pizarro sacó la voz y apuntó a que el Príncipe destaca dentro y fuera de la cancha, hasta para particular preguntas.

Universidad de Chile superó a la UC y se quedó con el clásico universitario 199. El elenco de Gustavo Álvarez ahora es el nuevo líder del campeonato nacional y le mete presión a Colo Colo.

El Romántico Viajero se hizo fuerte en el Estadio Santa Laura con una presentación marcada por el gran rendimiento de Charles Aránguiz. El Bicampeón de América fue elegido la figura del encuentro en la remontada de los azules ante Universidad Católica.

El ex Inter de Porto Alegre incluso marcó el primer descuento y con su gran despliegue marcó diferencias ante el mediocampo cruzado. Pero lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones post partido.

El propio Aránguiz reconoció que nunca rechazó el llamado de la selección. “Yo hablé con el circulo de él (Ricardo Gareca) hace seis meses, si alguien no contestó en estos momentos, que no me metan a mí en eso”, enfatizó.

Palabras que rápidamente se vitalizaron y generaron la reacción de un referente de la selección chilena y que se hizo nuevamente comentado por su abrupta salida del equipo nacional. Es que ahora fue David Pizarro el que le prestó el ropero completo a Aránguiz.

“Es muy bueno, hasta para responder preguntas weonas”, expresó categórico el fantasista sobre Charles. Por lo que respaldó sus dichos y su decisión sobre seguir presente en la Roja de todos.

¿Cuántas finales le quedan a la U para ser campeón?

Ahora Universidad de Chile es puntero con 61 unidades y a la espera de lo que haga Colo Colo este domingo ante Palestino. Ahora al Romántico Viajero le quedan los partidos ante Ñublense el domingo 3 de noviembre y luego Everton el 10/11. A esto se suma la final de la Copa Chile que aún no tiene fecha ya que se deben disputar los partidos para conocer al otro finalista.