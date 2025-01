Gustavo Álvarez eligió un camino muy diferente al que tomó Michael Clark para hablar de los refuerzos en la U de Chile. Lo hizo después de la derrota de los azules frente a Coquimbo Unido en el inicio de la Copa Betano que se disputa en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El presidente de Azul Azul dio luces clarísimas de los siguientes movimientos que hará el club. Pero Álvarez no cayó en lo mismo. “Estoy al tanto de negociaciones. Hablé con algunos jugadores, obviamente no voy a dar puestos ni de nombres”, aseguró el ex DT de Huachipato.

Una diferencia sideral en relación con Clark, quien reconoció que no habrá incorporación de laterales. Pero sí miran dos centrodelanteros y también un par de volantes. “El club está trabajando para tener un mejor plantel, como ha sido desde mi llegada”, apuntó Álvarez.

“Este año tiene que ser mejor o quedaríamos en una zona de confort sinónimo de mediocridad. Hay que buscar mejorar. De eso se trata”, aseguró el trasandino, quien condujo al Romántico Viajero a levantar la Copa Chile 2024. Pero le insistieron en las declaraciones de Clark.

Manuel Mayo, Gustavo Álvarez y Michael Clark en la presentación del DT. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y él reiteró su respuesta. “No voy a hablar de puestos. Ni de nombres. Pero siempre fui así, no aquí. El mercado es largo. En medio de eso hay partidos, entrenamientos. Uno saca conclusiones permanentes. El fútbol es muy dinámico. Y es muy difícil sentenciar”, manifestó el trasandino.

Publicidad

Publicidad

ver también "No tuvo tiros al arco": Viral cachetada a Nico Guerra terminó con expulsión en la U

Gustavo Álvarez va en sentido contrario al de Clark: ¡evita las pistas de los refuerzos!

Gustavo Álvarez prefirió un camino diferente de la bifurcación y se diferenció de Michael Clark a la hora de hablar de refuerzos. Sabe que hay un par de incorporaciones confirmadas: la de Julián Alfaro, quien jugó 20 minutos ante Coquimbo Unido. Y también la del uruguayo Gonzalo Montes.

Pero hay varias cuestiones por definir. “Después están los imponderables. Puede pasar cualquier cosa y hay que salir al mercado. Que se venda un jugador, no digo que sea el caso, que se lesione alguien o veamos que se necesita algo más”, expuso el ex adiestrador de Patronato.

Gustavo Álvarez festeja la Copa Chile que logró con la U en 2024. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Hoy, a 5 de enero, con todo lo que queda por delante, no me cierro a ninguna posibilidad ni nombre propio”, sentenció Álvarez, quien sigue a la espera de apuntalar la plantilla para afrontar la exigente campaña 2025 que le espera al Romántico Viajero.