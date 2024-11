Cristián Palacios cerró la temporada 2024 en Universidad de Chile con 13 goles: 11 por el Campeonato Nacional y 2 por Copa Chile. El Chorri partió prendido con los azules, pero se fue apagando y llenando de dudas conforme avanzaban las fechas.

Tanto fue así que Palacios llegó a perder el puesto de centrodelantero de la U de Gustavo Álvarez a manos de Nicolás Guerra, delantero que incluso estuvo fuera de las consideraciones del DT y llamado a partir a mitad de año. Ahora, el que no seguirá en el Chuncho para el 2025 es el mismo Chorri.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello teorizó por las razones que llevaron a la U y Álvarez para dejar partir a un delantero que en números, no lo hizo mal.

“Trece goles a quién. ¿Cómo juega los partidos decisivos, cómo juega los clásico? El análisis que hace Gustavo Álvarez es: está bien, me hizo goles, pero en los partidos fundamentales tuve que poner a Guerra. Eso es”, dijo King Kong.

Marca, pero no es decisivo

Guarello agrega que “me acordé del caso de Juan Carlos Ibáñez, que hacía muchos goles en la U, pero no hacía los goles decisivos. Por eso es que Rodrigo Goldberg, Cuqui Silvani, Flavio Maestri… Siempre buscan otro para acompañar a Marcelo Salas”.

Guarello sostiene que Palacios se va de la U porque le pesan los partidos importantes.

“Salas te hacía el 1-0, el 1-1, el 2-1. Ibáñez te hacía el gol del 4-0 y el 5-0. Todos los goles valen igual, sí, más o menos”, añadió el rostro de la 92.1 FM.

Juan Cristóbal Guarello sostiene que “yo creo que el hecho de que en los clásicos no fuera desequilibrante, y en las fechas finales Álvarez vio que Guerra estaba en mejores condiciones, dijo no me sirve. La U necesita un delantero que sea desequilibrante siempre, no sólo en los partidos cómodos”.

“Y Palacios falló tres penales en clásicos. Da la impresión que los partidos importantes le pesan, es así. La presión”, sentenció Guarello.