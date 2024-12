El Bicampeón de América recalcó que la mejor opción para el volante zurdo es quedarse en Estudiantes y no volver al país.

Universidad de Chile retomó los primeros trabajos de cara a lo que será la temporada 2025 con el retorno a la Copa Libertadores desde la fase de grupos. Pero a su vez sigue en la búsqueda de nuevos nombres para el próximo año.

Lo que podría presentar importantes novedades en los próximos días. Es que en TNT Sports indicaron que está cerrada la llegada de Javier Altamirano a pedido e de Gustavo Álvarez.

El volante de Estudiantes de La Plata quedará libre luego del “trofeo de campeones” que debe disputar el Pincha ante Vélez, por ser los principales monarcas del fútbol argentino. Tras ello, se indicó que Altamirano llegará en calidad de préstamo al Romántico Viajero.

“Está sumando minutos en los últimos partidos. Ha sido un año complicado, pero con Gustavo Álvarez puede volver a su mejor nivel”, recalcó el periodista Marcelo Díaz en el programa Pelota Parada.

Gonzalo Jara manda potente recado a Javier Altamirano

Ante esta opción, Gonzalo Jara se aventuró con un potente mensaje ante el interés de la U en repatriar a Javier Altamirano, quien ya salió campeón con Gustavo Álvarez en Huachipato. Incluso su gran rendimiento en los acereros permitió su salida a Argentina.

Javier Altamirano podría ser nuevo refuerzo de la U para el 2025

Por lo miso el Bicampeón de América fue lapidario en su análisis. “Es un volante interno que en el fútbol chileno no se puede encontrar. Yo siempre creo que es mejor jugar que no hacerlo. Ahora en su caso, si yo fuera él, me quedaría en Argentina”, aseguró en el programa Los Tenores.

Tras ello, recalcó en el espacio de Radio ADN que la vitrina sigue siendo más importante en Argentina por sobre lo que podría conseguir en un retorno al país. “Sé que la U va a jugar copa internacional y va a pelear el campeonato, pero para mí estar afuera siempre es mejor que volver”, sentenció.