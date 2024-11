Universidad de Chile busca reforzar su plantel de gran manera en el mercado de fichajes para la temporada 2025, donde uno de los grandes nombres que aparece en la mira es el de Felipe Mora.

En Azul Azul ya tienen decidido que necesitan invertir en un gran goleador, más teniendo en cuenta de que perdieron a Cristián Palacios y Luciano Pons en su camarín.

Por lo mismo, han puesto su interés en el delantero chileno del Portland Timbers de la Major League Soccer, aunque saben que es una negociación muy complicada para poder sacarlo.

Algo que explica el periodista Cristián Caamaño, quien asegura que le están vendiendo ilusiones a la gente, porque igualar los montos que gana Mora en Estados Unidos son imposibles para la U.

U de Chile tiene que negociar con Portland por el pase de Felipe Mora. Foto: Ramon Monroy/Photosport

La U choca con la potente MLS por Felipe Mora

Así lo detalló el periodista en Deportes en Agricultura, donde entregó un detalle de la situación de Felipe Mora en la MLS, que lo pone muy lejos de Universidad de Chile.

“Como estuvo lesionado el año pasado accedió a una extensión de contrato con una baja de suelo en 2024, donde recibió una cifra menor. Pero en 2025 es el año donde más recibe dinero, con un sueldo superior a los 100 mil dólares, donde le queda 2025 y la posibilidad de extender” ,detalló.

En ese sentido, deja en claro que “si la u quiere ir de vuelta tiene que ir con una maleta llena de dólares, donde primero debe pagarle al club. Apelas a su amor o sentimiento con la U, pero que la gente no le vendan nombres y no ilusionen” detalló.

“No es que no quiera venir, pero esas cifras hoy no se pagan salvo que seas Vidal. No creo que la U levante a Mora en la MLS. Si mora dice por la U me bajo un 50% quizás puede conversar porque también tienen que pagar a Portland, porque tiene condiciones espectaculares”, cerró.