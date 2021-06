Universidad de Chile le hace contrato profesional a su lateral izquierdo Marcelo Morales hasta el 2024

Pese a que el ex entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, comenzó el Campeonato Nacional con Luis del Pino Mago como lateral izquierdo, el que se ganó ese puesto fue el joven Marcelo Morales.

Con apenas 17 años el zurdo se fue ganando el puesto y ha sido titular en siete partidos, por lo que el club laico decidió que firmara su primer contrato como profesional, algo que ocurrió este jueves.

“Es algo que siempre he soñado. Que se dé en el club donde soy hincha es algo muy bonito. Es un paso importante para la carrera de uno, pero no hay que relajarse”, afirmó en declaraciones a la web oficial de la U.

Marcelo Morales firmó su primer contrato como profesional (Prensa U de Chile)

El lateral agradeció las oportunidades que le está dando el equipo laico a los jugadores que vienen de las divisiones inferiores.

"Se ve el trabajo del Formativo, el esfuerzo y que tenemos materia prima para el futuro”, aseguró.

Para el final tuvo agradecimientos para los que siempre están con él. “Mi familia está muy feliz que los frutos se estén dando. Hay que seguir trabajando”, cerró.