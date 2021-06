Yeferson Soteldo, Rómulo Otero y Luis Del Pino Mago a Copa América: la selección venezolana tiene nómina

La selección de Venezuela ya tiene nómina confirmada para la Copa América de Brasil 2021 con varios nombres conocidos para el fútbol chileno, Yeferson Soteldo a la cabeza. El cuestionado director técnico de la Vinotinto, José Peseiro, dio a conocer el listado de 28 jugadores.

Peseiro podría vivir sus últimas semanas al mando de Venezuela, con Rafael Dudamel como principal candidato a asumir la banca si la Vinotinto no cumple una buena actuación en Copa América. La nómina incluye al ex Huachipato y otrora Universidad de Chile, Yeferson Soteldo (hoy en el Toronto); el ex acerero Rómulo Otero y el defensor de la U y ex Palestino, Luis Del Pino Mago.

En el caso de Soteldo, el atacante regresa a la nómina vinotinto tras perderse los duelos contra Bolivia y Uruguay por lesión, al igual que Yangel Herrera. Ausente y baja se mantiene el histórico Salomón Rondón.

Venezuela debuta por el Grupo B frente a Brasil este domingo 13 de junio, en el puntapié inicial del torneo continental de selecciones. La zona la completan Colombia, Ecuador y Perú.

NÓNIMA DE VENEZUELA

Arqueros: Joel Graterol, Wuilke Faríñez y Rafael Romo.

Defensas: Roberto Rosales, Alexander González, Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez, Mikel Villanueva, Yohan Cumana y Luis Del Pino Mago.

Mediocampistas: Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno, Cristian Cásseres Jr., Edson Castillo, Bernaldo Manzano, José Martínez, Rómulo Otero, Hefferson Savarino, Richard Celis, John Murillo y Yeferson Soteldo.

Delanteros: Josef Martínez, Fernando Aristeguieta, Sergio Córdova y Jhonder Cádiz.