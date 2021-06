El último dolor de cabeza de Rafael Dudamel en Universidad de Chile: Discusión con Nahuel Luján que terminó con el argentino fuera de la citación ante Palestino

Con la igualdad sin goles ante Palestino terminó la era de Rafael Dudamel al mando de Universidad de Chile el que llego a ser entrenador de los universitarios, luego de reemplazar a Hernan Caputto en ese puesto.

El ex DT de la U quería despedirse con un triunfo ante los árabes y pese a la carga emotiva que tuvo en la semana previa a este encuentro, trabajó con ese objetivo y por eso no le perdonó a Nahuel Luján unas declaraciones que dio a la Radio Suquía 96.5 FM de Córdoba.

El delantero argentino reconoció que no lo daba todo en los entrenamientos, algo que no le cayó nada bien al venezolano, con el que tuvo una discusión al respecto y que terminó con el ex Belgrano fuera de la lista de citados azules ante Palestino.

La última decisión de Rafael Dudamel fue borrar a Nahuel Luján (Agencia Uno)

Fue el propio Lujan el que reconoció en conversación con el medio trasandino que tenía una relación tirante con Dudamel, asegurando que "él se enoja conmigo porque como no soy un tipo que entrena al máximo y él está todo el tiempo exigiéndome, exigiéndome y bastante que eso molesta, pero también lo hace por tu bien".

El estratega cortó por lo sano y no llevó ni a la banca al mismo delantero que había sido titular ante Everton y jugó 27 minutos ante Audax Italiano, lo que demuestra que no cayeron nada bien las confesiones del atacante.

Nahuel Luján ha actuado 247 minutos en lo que va de Campeonato Nacional, sin goles ni asistencias, y sólo había estado ausente de las citaciones ante Deportes La Serena (fecha 3) por lesión.