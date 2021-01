Rafael Dudamel: "Pablo Aránguiz no está descartado para enfrentar a Coquimbo, pero tampoco vamos a forzarlo"

Universidad de Chile tendrá una nueva final este viernes por el Campeonato Nacional. Los azules visitan a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso con la obligación de ganar, no solo por subir en la tabla de posiciones, sino que también para evitar que Iquique sea colista en ambas clasificaciones.

Para aquel encuentro, Rafael Dudamel tendrá una baja confirmada, Reinaldo Lenis, quien sufrió un desgarro muscular en el bíceps femoral izquierdo y estará tres semanas fuera de las canchas, lo que pone en duda su regreso para el torneo local.

El otro que salió con molestias ante Iquique fue Pablo Aránguiz, quien sufrió un pinzamiento meniscal y quedó pendiente de evolución. En conferencia de prensa, el entrenador venezolano analizó las bajas y posibles reemplazos para visitar a los piratas.

"No son muchas las alternativas que tenemos para el reemplazo de Lenis y Aránguiz. Disfrutamos que vengan emergiendo la figura de Simón Contreras, se pueden abrir posibilidades para Cristian Barros, vamos a analizarlo bien e intentar tomar una buena decisión para sus remplazos", señaló.

Específicamente sobre Aránguiz, Dudamel afirmó que "uno de nuestros puntos altos venía siendo Pablo y el no contar con él significa una baja sensible para nosotros, no lo descartamos para el viernes de acuerdo a lo que hemos conversado con los médicos, pero tampoco vamos a forzarlo".

Universidad de Chile visita este viernes 29 de enero a las 19:00 horas a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.