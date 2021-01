Rafael Dudamel confirma que finalizó una práctica por falta de intensidad: "Sentí que los niveles de ejecución no estaban siendo óptimos"

Rafael Dudamel pasa un complicado momento en Universidad de Chile. Los azules acumulan tres empates seguidos en el Campeonato Nacional y desaprovechan semana tras semana la oportunidad de salir del peligroso puesto 16 de la tabla ponderada.

Lo más preocupante aún es el juego poco vistoso de la U, con jugadores agotados en los últimos 20 minutos y con pocas ideas para revertir resultados. A todo esto, se suma que el miércoles pasado, el entrenador venezolano finalizó antes de tiempo la práctica por falta de intensidad en sus jugadores.

Este martes, el propio Dudamel lo confirmó en conferencia de prensa: "Sí, fue cierto. Sentí que los niveles de ejecución no estaban siendo óptimos y no tenía sentido finalizar la práctica con imprecisiones. No soy el primer ni el último entrenador que para una práctica".

En esa misma respuesta, el llanero contraatacó y respondió: "Seguramente les contaron que la práctica del jueves y viernes fueron increíbles".

Su acalorado round con Donoso y Leiva



Otra de las polémicas de Dudamel ocurrió este domingo ante Deportes Iquique. El venezolano se enfrascó en una discusión con el delantero Matías Donoso y lo insultó diciéndole "come mierda". Esto detonó que Cristián Leiva, DT de los dragones celestes, le respondiera a su colega azul y estallara una guerra entre ambos entrenadores durante gran parte del encuentro.

En conferencia, Dudamel reconoció su error y pidió disculpas: "Lo que pasó en la jornada anterior es con hombres del fútbol y ahí se queda. Fue un intercambio de palabras. Fueron circunstancias del fútbol. Ofrezco mis sinceras conductas por no haber utilizado un lenguaje correcto".