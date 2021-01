Pancho Eguiluz y el difícil momento de la U: "Ojalá descienda, ese es mi deseo más profundo como hincha"

La Universidad de Chile vive un momento muy delicado, ya que está luchando por mantenerse en Primera A. Francisco Eguiluz hace un duro análisis de la situación del Romántico Viajero. "Es vergonzoso. Ustedes saben que soy hincha de la U, les voy a pedir permiso para hablar como hincha", dijo en Todo Es Cancha.

En ese contexto asegura que los azules son el peor equipo del campeonato: "Trato de ver la mayor cantidad de partidos posibles y no encuentro un equipo más malo que el de la U en el Torneo Nacional. Me cuesta encontrar un equipo más malo que la U", añade.

El periodista barre con el desempeño del DT y los jugadores, partiendo por un referente como Walter Montillo: "Me parece un equipo sin ninguna fisionomía de juego, sin nada de jerarquía, un equipo cagón, un equipo arrugón, que no tiene ninguna figura de categoría, pero ninguna, ni los mejores son de real categoría, porque ayer los 15 minutos de Montillo eran para que el gallo dejara callado a Dudamel y no agarró la pelota ni con la mano".

Luego critica duramente a Joaquín Larrivey: "Los 90 minutos de Larrivey fueron tan vergonzosos como los últimos 90 minutos de sus últimos siete partidos. No participa en el juego, no genera espacios, se limita a sacar una pelota de cabeza desde la última línea y paremos de contar".

Eguiluz asegura no comprender la contratación de Dudamel: "Traer un técnico venezolano acá es como que llegue un técnico chileno a dirigir béisbol a Venezuela, es como poroto en paila marina. No sé con qué autoridad llegó el tipo al camarín, lo que entiendo es que las relaciones en el camarín están descompuestas y si uno habla mal del técnico tiene que hablar mal de los jugadores".

Luego afirma que "en la U hay jugadores que no saben parar la pelota, que no saben sacar un centro, jugadores como Gonzalo Espinoza que hacen cuatro o cinco demás creyéndose cracks, hay jugadores que ni siquiera demuestran ganas de jugar en un equipo grande. Cuando ves que hay gallos que ganan 20 millones de pesos, dices 'qué lata que hay gente que se gana la plata vendiendo caramelos en la micro, sacándose la cresta el doble que estos gallos y ni en su vida van a ganar lo que estos vagos ganan en un mes'".

Universidad de Chile pelea el descenso

El profesional revela que lo está pasando pésimo: "Veo los partidos de la U y en vez de pasarlo bien, que es el objetivo del fútbol, uno termina pensando en toda esta serie de cuestiones que estoy diciendo ahora, porque debiera darles verguenza a ellos vestir la camiseta de la U y a los dirigentes haber firmado un contrato con ellos"

Además no deja fuera a los directivos de las críticas: "Llegó el minuto en que empiecen a poner la cara los verdaderos responsables de esto. Es fácil echar técnicos, pero ¿Quiénes son los que han contratado a estos técnicos? ¿Quiénes son los que han traído a estos paquetes de jugadores a la Universidad de Chile ¿Quién es el dueño de la Universidad de Chile que hace un año y medio se borró para siempre? ¿Dónde está Carlos Heller? Pásenle la cuenta".

Por último cierra deseando el descenso para la institución: "Entiendo que para afuera Dudamel, pero ya basta de echar técnicos, hagan las cosas bien una vez y contraten un técnico que les dure dos años y que tenga un equipo que no merezca jugar en Segunda División, porque este equipo ojalá descienda, ese es mi deseo más profundo como hincha".