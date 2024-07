Universidad de Chile se puso las pilas y ha dado que hablar en las últimas horas en el mercado de pases de invierno. El Romántico Viajero logró llegar a acuerdo para concretar el esperado regreso de Charles Aránguiz, pero no es lo único.

El elenco estudiantil también busca potenciar otras zonas de la cancha y todo indica que tiene a un tercer refuerzo listo para la segunda rueda. Y es que tras el arribo de Antonio Díaz y la casi segura vuelta del Príncipe, el Bulla está a nada de asegurar a Federico Ricca.

El defensor uruguayo de 29 años lleva ya varios años en Europa y, según revelaron en sus tierras, tiene todo listo para aterrizar en el CDA. Una bomba con la que los azules esperan cerrar su plantel para ir por el título al final de la temporada 2024.

Federico Ricca se acerca a la U

Hace ya algunas semanas se conoció que Universidad de Chile estaba tras los pasos de Federico Ricca. El zaguero charrúa milita en el OH Leuven de Bélgica y ha tenido una larga experiencia en el extranjero.

Federico Ricca está cada vez más cerca de la U. Foto: IMAGO.

Con pasos por el Málaga y Brujas, tuvo una última temporada complicada con una lesión que lo dejó casi cuatro meses sin jugar. Ahora, a pesar de haber participado en la pretemporada, parece tener todo listo para volver a Sudamérica y vestir de azul.

Fue el comunicador JuanJo Acevedo quien reveló en su cuenta de X (ex Twitter) que su arribo a nuestro país es un hecho. “Federico Ricca jugará en U de Chile. Llega libre, firma contrato por un año y medio con el club chileno”, señaló.

La situación no ha dejado de llamar la atención de los hinchas, ya que según avisan desde Bélgica, sufrió una lesión en el amistoso del OH Leuven con Lens el sábado recién pasado. No obstante, quedará esperar para ver si en las próximas horas hay mayores novedades al respecto.

Con esto, Gustavo Álvarez podrá sumar un tercer central a la dupla de Franco Calderón y Matías Zaldivia. Un alivio, dado que cada vez que no pudo contar con uno de ellos, sus alternativas no estuvieron a la altura.

Federico Ricca afina los detalles para llegar a Universidad de Chile para la segunda rueda. El Romántico Viajero no quiere desperdiciar su gran inicio de temporada y espera levantar el título en diciembre.

¿Te gusta el arribo de Federico Ricca a la U? ¿Te gusta el arribo de Federico Ricca a la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Federico Ricca en la última temporada?

En la última temporada junto al OH Leuven de Bélgica, Federico Ricca logró disputar un total de 25 partidos oficiales. En ellos marcó un gol, no registró asistencias y llegó a los 1.964 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la U?

Mientras definen a sus refuerzos, la U se enfoca en recuperar el liderato del Campeonato Nacional. Este domingo 28 de julio desde las 17:30 horas el Romántico Viajero enfrenta a Audax Italiano.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.