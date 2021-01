Tito Awad hace bolsa a Dudamel y le pone un cero de nota: "No tiene la más pu... idea de cómo jugar. Váyase"

Universidad de Chile apenas empató con Deportes Iquique y en la agonía, porque pudo perder de no ser por el gol de Ángelo Henríquez en los descuentos. El equipo dirigido por Rafael Dudamel sigue a los tumbos y el Chuncho no despierta, en lucha por la permanencia y al filo de la liguilla de promoción en la tabla ponderada.

En La Magia Azul, el periodista y reconocido hincha de la U, Tito Awad, le puso notas al plantel de Universidad de Chile y fue durísimo con algunos. Incluso al mismo entrenador lo hizo pebre con un insólito cero como calificación.

“Yo reconozco que ser de la U es ser un romántico, pero lleno de sufrimiento. Lo hemos vivido por mucho tiempo, pero llega un momento en que dan ganas de llorar; hay enojo, impotencia. Que un club de la categoría de la U viva estas penurias, con un técnico que para mí no es técnico. Con jugadores que no sé cómo están mentalmente o los calzoncillos están muy apretados”, dijo Tito Awad.

Agregó que “esto es lo que tenemos y no tenemos más, esta mugre que mostramos futbolísticamente, y hay que acostumbrarse, El DT ha hecho una melcocha de cambios. Una cosa me marca su poca capacidad como técnico: cuando saca a Simón Contreras. Es increíble, hasta el más idiota se dio cuenta que era el cambio más idiota de la historia”.

LAS NOTAS DE TITO AWAD

Fernando De Paul: “un 5. Tapó muy bien, pero estuvo muy mal cortando centros”.

Augusto Barrios: “un 2. No sabe marcar ni sabe subir, además era un jugador con técnica y ya la perdió con la U”.

Luis Casanova: “cuando juega con Rocky (Osvaldo González) juega bien, lo perjudicó volver a la derecha y se perdió en la ubicación. Un 3”.

Diego Carrasco: “hizo un gol al salvar de la raya, pero con el VAR no puedes agarrar a un rival de la camiseta, porque te van a pillar. Un 2,5”.

Luis Del Pino: “no sé de dónde mierda es seleccionado venezolano. Tienen que ser muy malos para que ese huevón sea seleccionado. Compadrazgo con Dudamel. Un 1”.

Gonzalo Espinoza: “dije que no se creyera Maradona, después entiende mal lo que es poner huevos. No tira un centro bueno, no mete un pase gol. No tengo nada contra él, pero el equipo juega mejor cuando estaba Galani y Moya. Un 2. Sólo corre”.

Sebastián Galani: “no es culpa tuya, es del DT que no sabe dar instrucciones. Andaba de puntero derecho, marcando por derecha… por lo que jugó un 3, sin ser culpable del desastre”.

Simón Contreras: “un 7 en todo el sentido de la palabra, futbolístico, de corazón, de sacrificio, en el saber encarar y pasar. Por convertir un gol de clase internacional, cómo pidió el pase”.

Pablo Aránguiz: “se ve flojo, pero es bueno para la pelota. El único bueno para la pelota en el equipo. Metió tres pases gol a Henríquez. Lamentablemente se nos lesionó de la rodilla y quizás para cuánto rato. Un 6”.

Ángelo Henríquez: “ayer me llenaste de gusto, porque me dolía putearte todos los partidos. Convertiste el empate, mostraste garra, que eres de la U y puedes ser un aporte. Un 5”.

Joaquín Larrivey: “ya no es Larrigol. Tiene 17 goles, pero me parece curioso que se le olvidara hacer goles, no se sacrifica, no toca la pelota. Un 1”.

Complementa que “de los que entraron, Camilo Moya ordenó el naipe y dio más salida y orden, un 4,5. Reinaldo Lenis no lo puedo calificar porque se desgarró. No le deseo mal a nadie, pero por lo menos no va a jugar… WalterMontillo entró en un momento complicado. Lo único que quiere es salir volando de Chile y no sufrir los desaires de la U. El DT lo abandonó, y no debería tener nada que ver con su problema con la dirigencia. Un 4,5”.

Rafael Dudamel: “al técnico le coloco un 0. Porque eso es. La característica justa de lo que un DT no tiene que hacer… desde que llegó desunió el camarín, si le dieron la orden, él tiene que mandar por sobre las ordenes, aunque le pidan que corte a este u otro jugador. Menos mientras la U está en peligro. Dudamel le ha hecho mal al camarín. En lo futbolístico no tiene la más puta idea de cómo jugar con los jugadores que tiene. Señor Dudamel, agarre su maletita y váyase, nos salve o no”.