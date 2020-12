El duro análisis de Héctor Tito Awad: "Hoy sentí vergüenza. No estoy de acuerdo con la llegada de Rafael Dudamel en la U"

Universidad de Chile perdió ante Cobresal, comienza a complicarse en la tabla acumulada y en el programa La Magia Azul hubo fuertes críticas al cometido de la U ante el cuadro minero.

El más afectado era el comentarista Héctor Tito Awad, el que con voz entrecortada confesó que "estoy avergonzado porque creo que hay momentos en la vida donde se pueden salvar situaciones de otra manera, pero yo hoy lo digo de corazón sentí vergüenza deportiva porque con las ausencias de Cobresal (Gaete y Cañete) teníamos la obligación de ganar y sin embargo no sólo no ganamos, ni sacamos un puntos, si no que debieron habernos goleado".

Según el análisis del periodista, esto "fue un paseo el de Cobresal y lo que me duele es que lo hacen contra esta camiseta. Es que todos los equipos que enfrentan a la U se parecen al Liverpool de Inglaterra ¿por qué será? será que son tan buenos los equipos o somos nosotros los malos malos. Creo que somos malos y débiles mentalmente".

Tito Awad cree que todo pasa por una falta de identidad. "La U tenía una identidad que ya no la tiene y por eso es que en algún momento candidatee a César Vaccia o Jorge Socias, porque quiero un DT azul. A lo mejor no habría resultado, pero tenemos que cambiarle el sentido a este equipo que hoy jugó con los brazos caídos, hoy no tuvieron vergüenza, el técnico no le apunta a ni una, uno que no nos conoce, ni sabe lo que es la U", explicó.

Otro punto a tocar para el comentarista, es que Universidad de Chile ya no se impone por camiseta. "La U no sabe ni ponerle la camiseta encima al equipo rival, no te puede bailar un Cobresal, no puede ser que venga un técnico y no se vea un cambio, porque han habido cambios y en todos se nota una mano, acá no se nota, la U no juega a nada", argumentó.

Y para el final, reconoció que no está de acuerdo con la llegada del venezolano. "No estoy de acuerdo con la llegada del profe Dudamel, porque él tenía que rescatar puntos, ni le pido que juegue bien, y no lo ha hecho, por ende no ha cumplido, estamos a un lugar de jugar la promoción, la U es otra cosa, no es sólo una estrella en una camiseta, esto es un amor que se lleva en la sangre y por eso me duele lo que está pasando", cerró.