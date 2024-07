Con más de 10 años de trayectoria conoce los line up del festival en Chile.

La historia del Lollapalooza Chile: Los line up más recordados de las 12 ediciones chilenas

Lollapalooza Chile ya anunció las fechas de su decimotercera edición. Y es que el próximo 21, 22 y 23 de marzo del 2025 se realizará el tan conocido festival en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Con ya revelada la fecha de la venta de las entradas, los fanáticos ya esperan la revelación del line up, el que aún no se ha presentado al público.

Con esto en mente, queremos repasar los line up que ha tenido el festival en nuestro país desde sus inicios. Y es que fue en 2010 que se anunciaba el primer festival Lolla fuera de Estados Unidos, el festival tendría lugar un año después y Chile sería el elegido para continuar con el evento fuera de su ciudad natal en Chicago.

De eso ya han pasado más de 10 años y en todo este tiempo se han realizado doce ediciones en el país, podrían ser más, pero hay que recordar que en 2020 y 2021 el festival no se realizó debido a la pandemia por Covid-19.

Los carteles de Lollapalooza en Chile

Conoce aquí los carteles del Lolla en Chile desde el 2011 en adelante. Es importante destacar que desde el 2011 y hasta el 2017 el festival se realizó en dos jornadas y posteriormente desde el 2018 comenzó a realizarse en tres jornadas completas.

Además, hasta el 2019 el evento se realizó en el Parque O’Higgins, pero después de la pandemia el evento cambió de casa y desde el 2022 se realiza en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

2011

En su primerísima edición, el festival contó con la participación de The Killers, Jane’s Addiction, Kanye West, 30 Seconds to Mars y Deftones, entre otros más, que puedes conocer en el cartel.

2012

La edición del 2012 contó con la llegada de Foo Fighters, Bjrök, Arctic Monkeys, Band of Horses, Joan Jett and The Blackheart y Skrillex, entre otro más que puedes conocer a continuación:

2013

La edición del 2013 trajo a Chile a Pearl Jam, The Black Keys, DeadMau5, Queen of the Stone Age, Steve Aoki y Keane, entre otros más que puedes revisar en el cartel de ese año a continuación:

2014

En 2014 veríamos el primer cambio de logo del festival y el que se mantiene hasta la actualidad con muy pocos cambios. Esta fue la primera vez que comenzó a realizarse en el mes de marzo y trajo a Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Phoenix, Imagine Dragons y más que puedes revisar a continuación:

2015

Kings of Leon, Calvin Harris, Skrillex, Foster the People, Interpol, Major Lazer y Jack White formaron parte del cartel de 2015 y el line up completo lo puedes revisar a continuación:

2016

En la edición del 2016, Florence + the Machine tuvo su debut en Chile y compartió con artistas como Eminem, Noel Gallagher’s, Bad Religion, Jungle y Twenty One Pilots.

Junto a ellos se le sumaron los siguientes artistas que completaron el cartel:

2017

El cartel del 2017 trajó a diversos artistas, uno de los más destacados fue Metallica. A la banda se les unió The Strokes, The Weeknd, Duran Duran, The 1975, Tove Lo y Melanie Martinez, entre otros más.

Revisa el cartel completo a continuación:

2018

En 2018 tanto Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e Imagine Dragons se repitieron el plato en una edición que también contó con la participación de Lana del Rey y Chance the Rapper.

Además de esto, fue la primera vez que se realizó en tres días completos y dejó de tener dos jornadas en el Parque O’Higgins.

Revisa el cartel completo:

2019

La última edición antes de la pandemia trajo a Kendrick Lamar, Arctic Monkeys Twenty One Pilots, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith (que volvió este 2024), The 1975, Steve Aoki y más.

Revisa el cartel completo:

2022

Tras dos años de ausencia, el Lolla volvió en 2022 dispuesto a celebrar sus 10 años, que se pospusieron en 2020, en una nueva casa en la comuna de Cerrillos.

El cartel contó con la presencia de Foo Fighters, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember, Doja Cat y Machine Gun Kelly, entre otros grandes nombres más.

Revisa el cartel:

2023

La segunda edición en Cerrillos vino con la presencia de Billie Eilish, Kali Uchis, Rise Against, Conan Gray, una muy comentada presentación de Drake, Rosalía, Armin Van Buuren, Aurora, Tame Impala y Twenty One Pilots, estos últimos suplieron a Blink-182.

Revisa el cartel completo:

2024

La última edición del Lolla realizada este año contó con el debut de Blink-182 que tuvo agotado completamente el día sábado.

Además, Thirty Seconds to Mars volvió a Chile con una nueva presentación en el escenario principal. Limp Bizkit, Arcade Fire, SZA y Sam Smith completaron a los headliners y junto con ellos también llegaron los shows de Meduza y Diplo.