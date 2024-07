El Lollapalooza Chile está en camino a su edición 2025 y es que recientemente se anunciaron detalles de su decimotercera edición que se realizará en 2025. Luego de una exitosa edición en marzo de 2024, el festival vuelve a realizar una nueva edición en la comuna de Cerrillos.

Y es que esté mismo jueves 25 de julio el festival anunció sus fechas para el próximo año, las que tendrán lugar el 21, 22 y 23 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

La historia del festival

Mientras esperamos por más detalles de la próxima edición es que repasamos un poco la historia del festival en Chile. Y es que el Lolla llegó a nuestro país con su primera edición en 2011, siendo la primera edición del festival fuera de los Estados Unidos.

Esta tuvo lugar en el Parque O’Higgins, recinto en dónde se realizó hasta el 2019, para luego cambiar al recinto actual en la comuna de Cerrillos. En esta primera edición, que se realizó en el mes de abril del mismo año 2011, es que se presentó Kanye West y The Killers, entre otros más.

Desde ese momento ya van más de 10 ediciones en nuestro país, y podrían haber sido más, pero hay que recordar que el 2020 y 2021 el festival no se realizó debido a la pandemia mundial por Covid-19.

Además de esto, en sus primeras siete ediciones, el festival se realizó durante dos días y posteriormente desde el 2018 el evento comenzó a tener tres días completos de música.

En las primeras ediciones el festival recibió artistas como Foo Fighters, Björk, Arctic Monkeys, Pearl Jam, The Black Keys, Red Hot Chilli Peppers, Nine Inch Nail, Arcade Fire, Kings of Leon, Calvin Harris, Foster the People, Eminem, Florence + the Macine, Metallica y The Weeknd.

Junto con esto, desde el 2018, con tres días llenos de música, ha contado con la presentación de Lana del Rey, Imagine Dragons, Kendrick Lamar, Post Malone, Arctic Monkeys, Sam Smith, Doja Cat, Drake, Billie Eilish, Blink 182, Limp Bizkit, Diplo y SZA, entre otros.

Ahora, el evento se prepara su próxima edición, que se espera que llegue con un line up lleno de sorpresas con una cantidad variada de artistas como lo ha hecho en todas sus 12 ediciones anteriores.