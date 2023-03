Lollapalooza 2023 comenzó este viernes 17 de marzo y cerró su primera jornada con la participación de grandes estrellas de la música internacional: Lil Nas X y Billie Eilish, quienes se presentaron frente a miles de personas que asistieron al evento.

Lil Nas X la rompió en su primera presentación en Chile

El artista detrás de éxitos como That's What i Want y Old Town Road se subió al Banco Estado Stage, ubicado en el Parque Bicentenario de Cerrillos, alrededor de las 20.30 horas, iniciando su vitoreada jornada con su primer gran hit 'MONTERO (Call Me By Your Name)", del álbum del mismo nombre estrenado el 2021 y que le entregó reconocimiento internacional al artista de 23 años.

Seguido de ello siguieron los hits Sun Goes Down, en donde le señaló al público lo que significa la canción para él, ya que la escribió mientras estaba en la escuela secundaria y sufría de bullying por su orientación sexual.

Para continuar con Scoop, Dead Right Now, Panini, Old Town Road, en donde saltó al escenario montado en un caballo metálico, para seguir con Thats What i Want, industry Baby, seguido de canciones que pusieron a bailar a los asistentes, para presentar también un nuevo temas.

La presentación del artista estadounidense fue una de las más esperadas por el público del Lollapalooza, y sin duda, no defraudó. Con una presentación visual increíble y con una producción de audio que destacó la gran voz que tiene el rapero, Lil Nas X cautivó al público presente en territorio nacional con su primera visita.

Billie Eilish debutó en Chile

Una de las presentaciones más esperadas de esta edición del Lollapalooza Chile fue la de Billie Eilish, la artista detrás de éxitos como Ocean Eyes y Bellyache, se subió al Costanera Stage alrededor de las 21.00 horas, para finalizar la primera jornada.

La joven artista se presentó frente a miles de personas que coreaban sus canciones y que estaban emocionados por el debut de una de las cantantes del momento en territorio nacional. Con su gran éxito I Didn’t Change My Number comenzaba su espectáculo.

Problemas de audio

El público del Lollapalooza se manifestó durante la presentación de Eilish debido a que el micrófono del artista estaba muy bajo, esto generó que se generarán pifias para mejor la situación y que los asistentes corearon 'no se escucha' durante distintos puntos del espectáculo.

Sin embargo, eso no opacó a los miles de asistentes que siguieron presentes hasta el final del espectáculo y aplaudieron a la cantante estadounidense cada vez que terminaba de interpretar alguna de sus increíbles temas.

El show terminó pasada las 23.00, el cual cerró con Happier Than Ever, canción estrenada el 2021 y que le entregó una nominación al Premio Grammy en la categoría Canción del Año.