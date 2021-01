Fernando Agustín Tapia tras el superclásico: "Gustavo Quinteros y Rafael Dudamel están absolutamente en deuda"

Siguen las reacciones de otro olvidable superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile tras el pobrísimo empate sin goles entre albos y azules este pasado domingo en el estadio Monumental, por la fecha 31 del Torneo Nacional. Ambos equipos luchan por no descender, pero en cancha sólo dejaron más deudas.

El periodista Fernando Agustín Tapia dejó sobre la mesa a los técnicos Gustavo Quinteros y Rafael Dudamel. A su juicio, los entrenadores de Colo Colo y la U respectivamente siguen sin cumplir la base de lo que se les pedía a su arribo.

“Currículum grande para Quinteros y no tanto para Dudamel, Siento que ambos están absolutamente en deuda. Uno pensaba que Colo Colo iba a despertar, que iba a tener otra impronta, pero pasan y pasan las fechas y es poquito lo que mejora. Si sólo tomamos en cuenta la primera segunda rueda Colo Colo iría séptimo, octavo. Le ha costado muchísimo. Si perdía Colo Colo quedaba muy a la deriva”, dijo FAT.

Agregó que “en el caso de Dudamel lo trajeron para que la U sea más protagonista, pero de la expectativa, yo no veo eso. Muchas carencias de funcionamiento. La U en la salida pasa mucho tiempo antes del pase, porque no hay movimiento. Eso es algo que uno se lo exige al entrenador”.

Sobre la misma criticó el desempeño de Walter Montillo en los azules. La Ardilla fue titular tras no ser convocado contra Palestino. Apareció ante Colo Colo para ser reemplazado a los 60’ por Ángelo Henríquez.

“En esa batalla de qué se impone, el sistema que más conocen estos jugadores o la idea del técnico, esa batalla la ganó el camarín antes del partido. El mismo Dudamel reconoció que contra Palestino fue la expresión futbolística que más se acerca a su idea, entonces uno se pregunta por qué tanto cambio. Fue la fuerza del camarín, los referentes como Matías Rodríguez, Walter Montillo y Joaquín Larrivey… claro, dejarlo a Montillo fuera tenía un costo”, expuso.

Sentenció que “el desarrollo del partido te va demostrando que Montillo no estaba funcionando en el sistema y no encajaba. Además, hay cosas con el momento y cabeza de Montillo después de su anuncio de retiro y el quiebre con la dirigencia. Ya es otro Montillo, no está bien. Estaba pidiendo el cambio con su actuación y fue acertada la idea de cambiarlo por Ángelo Henríquez”.